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"Гомельтранснефть Дружба" предлагает увеличить транзит нефти до 59,75 млн тонн или повысить транзитный тариф на 21,7%

28.06.2019 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начинает обсуждать с ПАО "Транснефть" варианты компенсации из-за сокращения объемов транспортировки нефти в связи с попаданием в нефтепровод "Дружба" хлорорганики в апреле 2019 года, сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

"Гомельтранснефть Дружба" предложила два варианта урегулирования вопроса. Первый - прокачка до конца года заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти на 2019 год в размере 59,75 млн тонн. Второй - компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти", - сказал Борисенко.

"Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%", - уточнил гендиректор, которого цитирует госагентство БелТА.

(последует)

 
 
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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начинает обсуждать с ПАО "Транснефть" варианты компенсации из-за сокращения объемов транспортировки нефти в связи с попаданием в...
 
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