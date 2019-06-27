Передача украинских пленных в Минске произошла с ведома белорусских властей – Медведчук

Источник материала: Интерфакс

Передача пленных самопровозглашенными республиками Донбасса украинской стороне в Минске была согласована с белорусскими властями, заявил руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мы согласовывали этот вопрос (передачи пленных в Минске - ИФ) с властями Беларуси", - сказал Медведчук журналистам в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу в Минске четверо пленных были переданы самопровозглашенными республиками Донбасса украинской стороне.

Свободу получили военнослужащий Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута в четверг на встрече в Минске Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

На брифинге для журналистов в четверг Пушилин заявил, что с освобождением ДНР и ЛНР в одностороннем порядке нескольких пленных "появляется надежда сдвинуться с мертвой точки и прийти к долгожданному обмену всех установленных на всех установленных".

Медведчук в свою очередь назвал это решение "важным гуманитарным шагом со стороны Донецка и Луганска".