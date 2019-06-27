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Дорогами Великой Победы. Рассказываем про Могилёвскую наступательную операцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков СТВ ведет хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го.
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Новости Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков СТВ ведет хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го. Как это...
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