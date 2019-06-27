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Жительница Верхнедвинска победила в международной «танцевальной битве»

28.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Жительница Верхнедвинска победила в международной «танцевальной битве»
Мама троих детей, жительница Верхнедвинска Алеся Литвинова увлекается народными танцами, участвует в знаменитом коллективе «Ярыца» и ведёт активный образ жизни. Наверное, нет такого дела, которое было бы ей не по плечу. Приняв вызов, она стала победительницей международной танцевальной битвы.

– Уже два года, как я знакома с творчеством Лауры Перголицци, известной как LP – американской певицей с итальянскими корнями. У неё уникальный голос и неординарная техника исполнения, например, рок с элементами оперы, – говорит Алеся. – Всё началось после концерта в Минске, когда участники фан-клубов стали собираться, чтобы вручить LP подарки. От россиян узнала, что в Москве проходят уличные танцевальные битвы среди непрофессионалов. Идея поучаствовать возникла спонтанно. Ребята из белорусского фан-клуба тут же выдвинули мою кандидатуру.
Начали снимать маленькие видео, всего минуту каждое. Сначала на телефон, потом подключили видеограф с профессиональным оборудованием. Помочь откликнулся Николай Зернов. По условиям битвы россияне указывали свою песенную композицию и определенный набор движений, которые должен быть в танце, а верхнедвинцы – реализовывали. Помочь Алесе вызвались участники «Ярыцы» и знакомая молодежь. Каждый танец прорабатывался досконально. Ребята репетировали практически ежедневно. Победитель определялся открытым голосованием в сети Интернет. Победу принёс последний, пятый танец, снятый на обновленной городской набережной райцентра.
– Для меня главным стимулом стал приз – личная встреча и интервью с любимой певицей, а также возможность посетить её концерт бесплатно, – делится Алеся. – Ребятам же хотелось попробовать что-то новое, неординарное, проявить себя творчески и просто по-дружески поддержать. Думалось: реально ли победить москвичей? Оказалось, нет ничего невозможного. Идею для танцев «подсматривала» в Интернете, очень помогла хореограф и руководитель «Ярыцы» Вера Новикова. Спасибо моей команде – Екатерине Шалонько, Жанне Барило, Юлии Захаренко, Марии Жойдик, Виктории Жолудевой и Стасу Черняку.
Во время интервью «Новому радио» певица призналась, что белорусские поклонники – самые адекватные: действительно увлечены её творчеством. Верхнедвинцы в очередной раз доказали, что они такие же неординарные и талантливые, как и любимый исполнитель.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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