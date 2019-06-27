Минчанина, который ударил инвалида в магазине из-за 10 копеек, отправили в колонию

Источник материала: KYKY

Еще в феврале мы писали о мужчине, который напал на инвалида в минском супермаркете из-за десяти копеек, после чего тот умер. Минчанина осудили, сообщает TUT.by.

Что произошло?

В очереди минского магазина 39-летний мужчина набросился на 64-летнего беларуса, который перенес инсульт. Инвалид стоял на кассе, и у него рассыпались копейки – одна закатилась под ленту. Сам бы справиться он не смог, но на просьбу помочь ему достать монету кассир отказал: мол, лента неразборная. Клиент стал нервничать: как рассказала его супруга, после инсульта у него нарушилась речь, говорил он громко, это могло вызывать раздражение у людей.

Мужчина из соседней очереди ответил беларусу, и между ними завязался эмоциональный разговор. Затем минчанин подошел к кассе, взял инвалида за шиворот, потянул в тамбур и там швырнул о стену. После поднял, открыл дверь на улицу и выбросил на ступеньки. Вмешался охранник: нападавший пытался скрыться, но охранник, позвонив в скорую и милицию, успел его остановить.

Следствие выяснило, что минчанину 38 лет, он работает охранником в игровом клубе в Малиновке. Он был трезв. Интересно, что после случившегося мужчина не попросил прощения. Какое-то время он находился на свободе: прокурор не нашел причин держать его под стражей. Однако в марте его арестовали и завели уголовное дело о причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Что будет дальше?

Нападавшего приговорили к десяти годам колонии: так решил суд. Ему назначили выплату компенсации двум дочерям погибшего – по 20 тысяч рублей каждой. Но адвокат осужденного не согласен: приговор собираются обжаловать, мужчина виновным себя не считает.