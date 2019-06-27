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Ого! Беларуси за год надо рефинансировать внешний долг на $20 млрд

28.06.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным на 1 апреля 2019 года, в течение года Беларуси предстояло рассчитаться по краткосрочным долгам на 15,2 млрд долларов, а по долгосрочным — на 5,55 млрд. долларов.



Такие величины приведены в обзоре Национального банка «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь» за январь—март 2019 года.

В целом валовой внешний долг РБ за I квартал текущего года снизился на 0,4 млрд. долларов и составил 38,7 млрд. долларов США. Это 65,1% от годового ВВП страны. В Нацбанке не уточнили, учитывают ли они при расчете данного долга задолженность Беларуси по кредиту России на строительство БелАЭС, но, скорее всего, нет.

Снижение внешнего долга РБ произошло за счет краткосрочных обязательств, которые должны погашаться в течение года. Их величина на 1 апреля 2019 года составила 15,2 млрд. долларов, то есть 39,4% объема валового внешнего долга. 

Больше всего предстоит выплатить или рефинансировать внешний долг нефинансовым организациям: на 10,7 млрд. долларов. Депозитным организациям, за исключением центрального банка придется направить на эти цели 2,7 млрд. долларов, сектору государственного управления — 1,5 млрд. долларов, а Национальному банку — 0,4 млрд. долларов.

При этом долгосрочные долговые обязательства, подлежащие погашению в течение одного года, составили 5,55 млрд. долларов, что равно 19,2% долгосрочного внешнего долга в целом.

Таким образом, для того, чтобы внешний долг РБ сохранялся на постоянном уровне, стране требуется постоянно осуществлять новые заимствования в целях рефинансирования старых. 

Делать это предстоит, в основном, субъектам хозяйствования, так как внешний долг государства состоит, в основном, из долгосрочных обязательств. 


А именно: внешний долг сектора государственного управления (без учета государственных гарантий) на 1 апреля 2019 года составил 17,1 млрд. долларов из которых на долгосрочные обязательства приходилось 14,6 млрд. долларов, то есть 85,3% от всех долгов данного сектора.

 
 
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По данным на 1 апреля 2019 года, в течение года Беларуси предстояло рассчитаться по краткосрочным долгам на 15,2 млрд долларов, а по долгосрочным — на 5,55 млрд. долларов.
 
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