Когда амбиции зашкаливают: оскандалившийся бизнесмен Геращенко выступил за Беларусь на Евроиграх и был последним

При этом Геращенко возглавляет белорусскую федерацию своего вида спорта. А ссылка в соответствующей графе ведет на сайт принадлежащего функционеру Sporting Club, главной площадки для стендовой стрельбы в Беларуси. Соревнования в рамках Европейских игр пройдут именно там.





Вообще Андрей Геращенко – известный предприниматель. В 2011 году «Ежедневник» поставил его на 49-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Беларуси. Тогда он занимался дистрибьюторством, а после ушел в IT-сферу.





















Но Верховный суд, до которого дошло дело о том, с кем должен быть ребенок, почему-то оставил дочь у отца. Хотя белорусские суды, как правило, оставляют детей с матерями.





Что касается спортивных достижений, Геращенко ездил на ОИ-2008 в Пекине, где стал 34-м, а с крупными соревнованиями закончил на 111-м месте на ЧМ-2011. Как бизнесмен-стрелок признался в интервью годичной давности, он перестал даже тренироваться. «Вернуться? Не знаю. Или я буду стрелять из ружья по 3 часа в день, или я проведу лишний час на катке, на тренировке дочки, схожу с ней в кино – я уже выбираю второе», – говорил Геращенко.









Однако Европейские игры, очевидно, заставили предпринимателя передумать. Свой лучший результат, 12-е место на этапе Кубка мира, Геращенко показал в 2008-м именно на своем стрельбище. На этот раз Андрей выступил гораздо хуже – последнее место в квалификации из 29 участников.