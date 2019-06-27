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Когда амбиции зашкаливают: оскандалившийся бизнесмен Геращенко выступил за Беларусь на Евроиграх и был последним

28.06.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как вы думаете, кто самый возрастной спортсмен в сборной Беларуси на Европейских играх? Нет, не 43-летний титулованный Владимир Самсонов. В стендовой стрельбе честь страны защищал Андрей Геращенко, которому 49 лет.

Когда амбиции зашкаливают: оскандалившийся бизнесмен Геращенко выступил за Беларусь на Евроиграх и был последним
При этом Геращенко возглавляет белорусскую федерацию своего вида спорта. А ссылка в соответствующей графе ведет на сайт принадлежащего функционеру Sporting Club, главной площадки для стендовой стрельбы в Беларуси. Соревнования в рамках Европейских игр пройдут именно там.

Вообще Андрей Геращенко – известный предприниматель. В 2011 году «Ежедневник» поставил его на 49-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Беларуси. Тогда он занимался дистрибьюторством, а после ушел в IT-сферу. 





Но Верховный суд, до которого дошло дело о том, с кем должен быть ребенок, почему-то оставил дочь у отца. Хотя белорусские суды, как правило, оставляют детей с матерями.

Что касается спортивных достижений, Геращенко ездил на ОИ-2008 в Пекине, где стал 34-м, а с крупными соревнованиями закончил на 111-м месте на ЧМ-2011. Как бизнесмен-стрелок признался в интервью годичной давности, он перестал даже тренироваться. «Вернуться? Не знаю. Или я буду стрелять из ружья по 3 часа в день, или я проведу лишний час на катке, на тренировке дочки, схожу с ней в кино – я уже выбираю второе», – говорил Геращенко.


Однако Европейские игры, очевидно, заставили предпринимателя передумать. Свой лучший результат, 12-е место на этапе Кубка мира, Геращенко показал в 2008-м именно на своем стрельбище. На этот раз Андрей выступил гораздо хуже – последнее место в квалификации из 29 участников.

 
Теги: Новости
 
 
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