Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений России и Британии









«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Press Association.





Мэй также заявила, что действия, которые Россия предпринимает в Украине, вызывают у Лондона глубокое беспокойство. Она отметила, что для прогресса в ситуации «требуется деэскалация конфликта».





Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва отвергает эти обвинения.









Напомним, 7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Менее чем через месяц Мэй уходит и с должности главы британского правительства, и состоявшаяся в пятницу беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.



