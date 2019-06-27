Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В летний период значительная часть граждан, особенно в выходные и праздничные дни, выезжает в зоны массового отдыха. Анализ последних лет показывает, что в это время в указанных местах возрастает количество правонарушений, пожаров в лесных массивах, случаев гибели людей в реках и водоемах.

Жертвами случайных утоплений становятся как взрослые, так и несовершеннолетние. Основными причинами гибели людей являются купание в запрещенных местах и необорудованных водоемах, в состоянии опьянения, а также — отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей.

Несвижским районным исполнительным комитетом, территориальным подразделением Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), отделом внутренних дел Несвижского райисполкома особое внимание уделяется проблемам охраны жизни людей на водоемах и в местах массового отдыха.

Во избежание несчастных случаев не следует купаться на так называемых «диких пляжах». В нашем регионе имеются специально обустроенный городской пляж на озере Дикое в Несвиже, зона отдыха «Тихая заводь» в г.п.Городея. Кроме этого определены еще пять мест, где разрешено купание (озера д.С.Липка, д.Плешевичи, д.Наруцевичи, аг.Лань, аг.Выс.Липа). Купание в иных местах на территории района запрещено (решение Несвижского районного исполнительного комитета № 820 от 28.05.2018 г.).

Помните! За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 1 до 3 базовых величин.

Как ни прискорбно констатировать, но в текущем году в месте, запрещенном для купания (озеро вблизи агрогородка Новогородейский) уже утонул мужчина.

С наступлением летнего периода также особую озабоченность вызывает совершение краж личного имущества граждан в местах массового отдыха граждан, в том числе на пляжах. Атмосфера отдыха снижает и притупляет бдительность. Часто граждане оставляют на берегу свои личные вещи, кошельки, мобильные телефоны без присмотра, а сами идут купаться. И как следствие, возвратившись на берег, не находят свое личное имущество в оставленном месте.

Чтобы избежать в таких случаях плачевных последствий, отдел внутренних дел Несвижского райисполкома призывает всех граждан быть внимательными на отдыхе, не купаться в запрещенных местах, особенно в нетрезвом состоянии, соблюдать меры безопасности на воде, не оставлять свои вещи без присмотра.

В местах массового отдыха людей категорически запрещается распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также появление в этих местах в состоянии алкогольного опьянения. За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1,3 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, санкция ч.1 предусматривает штраф в размере до 8 базовых величин, санкция ч.3 — от 2 до 15 базовых величин или административный арест.

Уважаемые жители Несвижского района! В случае возникновения конфликтных ситуаций, совершения правонарушения или преступления, либо других непредвидимых обстоятельств, вы можете об этом сообщить по тел. 102, 5-97-09, 5-13-24.

Дмитрий ЧИЖИК, заместитель начальника

Несвижского РОВД-начальник милиции общественной безопасности,

подполковник милиции.