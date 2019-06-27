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Начальная стоимость увеличилась почти в два раза. Слуцкий завод «Модуль» снова выставлен на аукцион
28.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ОАО «Слуцк-Модуль» (бывший завод «Калибр») выставлен на повторный аукцион без снижения стоимости - по начальной цене в 7 809 108 белорусских рублей. Об этом
В конце мая SlutskGorod
Информация о «заниженном» аукционе
Антикризисный управляющий ОАО «Слуцк-Модуль» отказался комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что комплексом сооружений «Модуля» интересовалось фармакологическое предприятие.
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ОАО «Слуцк-Модуль» (бывший завод «Калибр») выставлен на повторный аукцион без снижения стоимости - по начальной цене в 7 809 108 белорусских рублей.
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