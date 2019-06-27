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Начальная стоимость увеличилась почти в два раза. Слуцкий завод «Модуль» снова выставлен на аукцион

28.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Начальная стоимость увеличилась почти в два раза. Слуцкий завод «Модуль» снова выставлен на аукцион

ОАО «Слуцк-Модуль» (бывший завод «Калибр») выставлен на повторный аукцион без снижения стоимости - по начальной цене в 7 809 108 белорусских рублей. Об этом сообщается на сайте организатора торгов, «Минского областного центра инвестиций и приватизации».

В конце мая SlutskGorod писал, что начальная стоимость всех объектов по данному лоту была снижена на 55% и составила 3 510 000 рублей. Торги были запланированы на 1 июля 2019.

Информация о «заниженном» аукционе сохранилась в кэше поисковой системы Google и на сайте Миноблисполкома. Затем страницу обновили, «скидку» в 55% убрали, а дату проведения торгов перенесли на 22 июля.

Начальная стоимость увеличилась почти в два раза. Слуцкий завод «Модуль» снова выставлен на аукцион

Антикризисный управляющий ОАО «Слуцк-Модуль» отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что комплексом сооружений «Модуля» интересовалось фармакологическое предприятие.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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ОАО «Слуцк-Модуль» (бывший завод «Калибр») выставлен на повторный аукцион без снижения стоимости - по начальной цене в 7 809 108 белорусских рублей.
 
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