Пока девушка загорала, у нее украли сумку

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД раскрыт грабеж. Инцидент произошел в самый разгар дня на берегу Светиловского озера.





Житель Пинска А., 1986 г.р., воспользовавшись отсутствием внимания загорающей 31-летней местной жительницы, открыто похитил ее сумочку.

Девушка ничего бы и не заметила, если бы рядом отдыхающие люди не стали кричать в след убегающему злоумышленнику.

В сумке у потерпевшей находился кошелек с деньгами: 60 белорусских рублей и 15 Новозеландских долларов, а также личные вещи.

По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД задержали похитителя.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.206 УК Республики Беларусь).

Рекомендации отдыхающим на пляже, чтобы не стать жертвой преступления:

– не брать с собой ценные вещи;

– желательно не отдыхать в одиночку, чтобы кто-то смог присмотреть за вещами, когда вы будете купаться;

– если приехали на машине, оставить все ценное в салоне и под замком;

– не оставлять вещи в доступном месте и без присмотра;

– с осторожностью общаться с незнакомыми людьми и не распивать с ними спиртные напитки.

Официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская