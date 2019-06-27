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Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

28.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский театр кукол готовится к переезду, который намечен на июль. Осенью он соберет своих зрителей уже в здании по улице Ленина. Реконструкция, которая продолжалась десять долгих лет, вышла на финишную прямую. 

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Журналисты Zarya.by побывали в новых театральных стенах и из первых уст узнали, каким готовится встретить своих друзей этот, можно сказать, самый настоящий Дворец Сказки.

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

В театре, общая площадь которого около 11 тысяч квадратных метров, завершаются внутренние отделочные работы, идет наладка светового и звукового оборудования, устраняются мелкие недостатки.

На каждом из трех этажей кипит работа, но в целом атмосфера уже уютная, даже сейчас интерьер приятно радует глаз. Мебель еще установлена не вся, но закуплена и вот-вот украсит собой отведенное для нее место. 

– Сейчас нам надо адаптировать все наши декорации, конструкции под новую сцену, – сказала директор театра Тамара Павлюкович. – Что-то придется переделать, доработать, переставить... Сейчас идет серьезная подготовка к переезду. Думаю, он начнется с конца июля.

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

В большой зрительный зал на 233 места ведут три входа. Здесь уже установлены кресла-трансформеры. В них будет удобно сидеть как взрослым, так и детям, которые могут «сложить» сиденье и таким образом оказаться на более высоком уровне.

А под маленькие ножки предусмотрена выдвижная подставка. В конце каждого ряда откидывается прикрепленное к последнему креслу сиденье (например, для того, кто сопровождает группу). Кстати, среди театров кукол Беларуси креслами-трансформерами может похвастаться только Брест

Кроме этого, уже закуплены специальные театральные стулья для организации дополнительных мест. А еще зритель сможет смотреть спектакль из ложи.

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Как сообщила Zarya.by Тамара Ивановна, работники театра лично проверили, чтобы обзор сцены с каждого там кресла был организован наилучшим образом. А еще на втором этаже предусмотрена ниша для оркестра. Выше размещаются аппаратные для специалистов по звуку, свету...

В партере, рассчитанном на 217 зрительских мест, смогут комфортно разместиться также люди с ограниченными физическими возможностями, которые передвигаются на коляске. Рядом с ними комфортно сядут и сопровождающие.

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Сцена театра (ее площадь около 400 «квадратов») общая для зрителей большого и малого залов. Одновременно спектакли в обоих проходить не смогут, но глубину сцены можно регулировать в зависимости от потребностей той или иной постановки. Малый зал, выдержанный в более темных цветах, рассчитан на 70 зрительских мест. Здесь тоже предусмотрены технические ложи для специалистов по свету и звуку. 

– За исключением светотехнического комплекса и механики в здании театра применены материалы белорусского производства. Мы работаем с отечественными производителями, преимущественно с брестскими, – подчеркнула Тамара Павлюкович. – Бра, люстры – лидского производства. Мебель – «Пинскдрев», «Мебелюкс». Панно для фойе изготовила брестская фирма «Tiffany»...

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

В процессе реконструкции здания пришлось поменять назначение некоторых помещений, потому что возникали новые идеи. Например, в цокольном этаже разместятся детская театральная студия, зал для проведения молодежных встреч и дискуссий. Здесь также, как и на первом этаже, есть гардеробная зона, помещение для кафе. Кстати, кафе в театре может быть и три, но одно из них – обязательно с детским меню. 

– У нас будут действовать музыкальный театр, изостудия... Мы уже ведем переговоры с преподавателями, – рассказала Тамара Павлюкович. – В новое здание переходит весь коллектив театра, также появятся и дополнительные рабочие места. Совместно с управлением культуры работаем над штатным расписанием и подбором кадров. Берем на работу и молодых специалистов – выпускников Брестского государственного колледжа связи. Что касается механики сцены, то наши специалисты уже прошли необходимое обучение. 

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

...Поднимаемся на второй и третий этажи. Здесь артистические, технические комнаты: гримерные, бутафорские, мастерские... Готовится помещение для детской игровой комнаты.

Уже почти полностью оформлен балетный зал, выдержанный в нежно-зеленом цвете. Огромные зеркала визуально добавляют пространства, а деревянный пол приятно пахнет лесом... А еще на втором этаже в театре расположится музей (предположительно в следующем году).

Гримерных здесь 12, три из них гостевые (есть свой санузел, душевая кабина, предусмотрен уголок для работы и отдыха). 

Новый сезон Брестский театр кукол начнет с новых творческих проектов. Идет работа над постановкой спектакля. А также, как удалось узнать, в дни празднования 1000-летия г. Бреста зрителей порадует фестивальный проект, который соберет много гостей, но об этом немного позже...

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

Кафе, кресла-трансформеры, игровая комната: что разместится внутри нового театра кукол?

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский театр кукол готовится к переезду, который намечен на июль. Осенью он соберет своих зрителей уже в здании по улице Ленина. Реконструкция, которая...
 
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