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Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме
28.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция «Падары немаўляці вышыванку».
Участниками мероприятия, инициатором которого уже не первый год выступает ОО «БРСМ», стали 20 молодых мам и их малыши, родившиеся накануне Дня Независимости Республики Беларусь.
Новорожденным подарили распашонки, вышитые белорусским орнаментом, и сувениры с логотипом 1000-летия их родного города Бреста.
- В ходе акции мы планируем посетить 250 молодых мам и их новорожденных в родильных домах по всей Брестской области, сказать им добрые слова и вручить памятные сувениры, - отметил первый секретарь областного комитета
Брестчанка Инна Левшук стала мамой уже второй раз. Ее дочурке Алине, судя по улыбке, подарок понравился.
- Уверена, что выращу и воспитаю дочь настоящей патриоткой Беларуси. С этой первой вышиванки родные традиции и культура будут идти с ней по жизни рядом, - сказала молодая мама.
Как рассказал Zarya.by заместитель главного врача Александр Приходько, в Брестской области за пять месяцев этого года на свет появилось 5 тыс. 869 детей, 2114 из них появились в областном роддоме.
В лидерах по рождаемости традиционно Столинский район. В показателях Брестского областного родильного дома за эти пять месяцев 24 двойни, а вот троен пока еще не было.
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В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция «Падары немаўляці вышыванку». Участниками мероприятия, инициатором которого уже не первый год...
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