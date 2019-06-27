Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция «Падары немаўляці вышыванку».





Участниками мероприятия, инициатором которого уже не первый год выступает ОО «БРСМ», стали 20 молодых мам и их малыши, родившиеся накануне Дня Независимости Республики Беларусь.

Новорожденным подарили распашонки, вышитые белорусским орнаментом, и сувениры с логотипом 1000-летия их родного города Бреста.

- В ходе акции мы планируем посетить 250 молодых мам и их новорожденных в родильных домах по всей Брестской области, сказать им добрые слова и вручить памятные сувениры, - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк, - Это не разовое мероприятие, оно проходит в комплексе с Днем вышиванки 30 июня. Мы надеемся, что первая в жизни малышей вышиванка станет своеобразным оберегом и в дальнейшем послужит посылом для изучения национальных традиций.

Брестчанка Инна Левшук стала мамой уже второй раз. Ее дочурке Алине, судя по улыбке, подарок понравился.

- Уверена, что выращу и воспитаю дочь настоящей патриоткой Беларуси. С этой первой вышиванки родные традиции и культура будут идти с ней по жизни рядом, - сказала молодая мама.









Как рассказал Zarya.by заместитель главного врача Александр Приходько, в Брестской области за пять месяцев этого года на свет появилось 5 тыс. 869 детей, 2114 из них появились в областном роддоме.

В лидерах по рождаемости традиционно Столинский район. В показателях Брестского областного родильного дома за эти пять месяцев 24 двойни, а вот троен пока еще не было.















