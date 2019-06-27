ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

28.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция «Падары немаўляці вышыванку».

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Участниками мероприятия, инициатором которого уже не первый год выступает ОО «БРСМ», стали 20 молодых мам и их малыши, родившиеся накануне Дня Независимости Республики Беларусь. 

Новорожденным подарили распашонки, вышитые белорусским орнаментом, и сувениры с логотипом 1000-летия их родного города Бреста

- В ходе акции мы планируем посетить 250 молодых мам и их новорожденных в родильных домах по всей Брестской области, сказать им добрые слова и вручить памятные сувениры, - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк, - Это не разовое мероприятие, оно проходит в комплексе с Днем вышиванки 30 июня. Мы надеемся, что первая в жизни малышей вышиванка станет своеобразным оберегом и в дальнейшем послужит посылом для изучения национальных традиций.

Брестчанка Инна Левшук стала мамой уже второй раз. Ее дочурке Алине, судя по улыбке, подарок понравился. 

- Уверена, что выращу и воспитаю дочь настоящей патриоткой Беларуси. С этой первой вышиванки родные традиции и культура будут идти с ней по жизни рядом, - сказала молодая мама.

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Как рассказал Zarya.by заместитель главного врача Александр Приходько, в Брестской области за пять месяцев этого года на свет появилось 5 тыс. 869 детей, 2114 из них появились в областном роддоме. 

В лидерах по рождаемости традиционно Столинский район. В показателях Брестского областного родильного дома за эти пять месяцев 24 двойни, а вот троен пока еще не было. 

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

Вышиванки новорожденным подарили в Брестском роддоме

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском областном родильном доме сегодня состоялась акция «Падары немаўляці вышыванку». Участниками мероприятия, инициатором которого уже не первый год...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальная стоимость увеличилась почти в два раза. Слуцкий завод «Модуль» снова выставлен на аукцион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика