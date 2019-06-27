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В Горках провели свои собственные “Европейские игры” – Фото
28.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Спортивный праздник “Европейские игры” провели сегодня в Горках на базе средней школы №2. В соревнованиях приняли участие воспитанники детских садов города.
Фото Михаила Левцова
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Спортивный праздник “Европейские игры” провели сегодня в Горках на базе средней школы №2. В соревнованиях приняли участие воспитанники детских садов города. ...
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