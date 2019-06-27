Система передачи извещений о пожаре «Молния»

Источник материала: Асiповiцкi край

Система передачи извещений «Молния» (далее – СПИ «Молния») предназначена для приема и обработки сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, анализа полученной информации и последующей передачи сообщений на пульт диспетчеризации МЧС по каналам связи GPRS в сети GSM.

Многие предприятия и организации района уже оборудованы не только установками пожарной автоматики (далее – УПА), но и СПИ «Молния», что позволяет в случае возникновения пожара минимизировать ущерб за счет уменьшения времени с момента его обнаружения до времени сообщения в подразделения МЧС.





Вместе с тем возможны «ложные» срабатывания УПА по ряду причин: попадания мелких насекомых; запыленности или повышенной влажности помещений; в процессе проведения уборочных или ремонтных работ; длительные перебои в электроснабжении объекта; конструктивные недостатки и неисправности приборов и оборудования УПА; в результате некачественного проведения регламентных работ при техническом обслуживании систем и т.п. За истекший период текущего года в Осиповичском районе произошло 39 таких случаев «ложного» срабатывания УПА и соответственно, во всех случаях на объекты сработок направлялась пожарная аварийно-спасательная техника, в результате чего необоснованно затрачиваются бюджетные средства. В соответствии с договором по организации круглосуточного контроля за состоянием пожарной автоматики в случае ложного выезда пожарных аварийно-спасательных подразделений по сигналу о пожаре поступившем на пульт централизованного наблюдения субъект хозяйствования обязан возместить средства затраченные на данный выезд.

В процессе эксплуатации УПА необходимо своевременно проводить техническое обслуживание (далее – ТО). Для этого на объекте, при отсутствии возможности осуществлять ТО УПА собственными силами, следует заключить договор на его проведение со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. При этом наличие договора на ТО УПА специализированной организацией не снимает ответственности с организации (владельца объекта) за выполнение требований правил пожарной безопасности, в части содержания УПА в работоспособном и исправном состоянии. При расторжении договора на техническое обслуживание УПА руководитель объекта обязан в течение суток письменно уведомить об этом районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Во всех случаях срабатывания и отказов УПА лицо, ответственное за их эксплуатацию (назначенное в обязательном порядке приказом), обязано информировать органы государственного пожарного надзора и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков, если необходимо – своевременно предъявлять рекламации монтажным и обслуживающим организациям. Так же лицо, ответственное за эксплуатацию УПА в организации обязано осуществлять контроль за своевременным и качественным ТО и ремонтом.

Наиболее частые случаи срабатывания систем в текущем году произошли на следующих объектах:

10 случаев:

— общежитие Осиповичского УКП ЖКХ по ул.Дмитриева, 6.

8 случаев:

— общежитие Осиповичского УКП ЖКХ по ул.Юбилейная, 2б.

Хочется обратиться ко всем руководителям организаций и предприятий: организуйте работу по содержанию УПА на ваших объектах в работоспособном и исправном состоянии. Невыполнение вышеуказанных требований правил пожарной безопасностии, как результат, частые «ложные» сработки УПА, могут повлечь меры административного воздействия.