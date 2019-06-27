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Секреты свежести. Как правильно хранить продукты в холодильнике?

28.06.2019 16:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Секреты свежести. Как правильно хранить продукты в холодильнике?
lg.com

Какие продукты можно хранить в холодильнике?

Для начала нужно разобраться, какие продукты необходимо хранить в холодильнике, а какие нет.

Конечно, такие скоропортящиеся продукты как мясо, рыба или молоко, должны храниться в холодильнике. Но такие овощи, как помидоры или лук, можно хранить в шкафу. А яблоки, бананы, лимоны или ягоды вообще могут изменить вкус и текстуру внутри холодильника. Поэтому подумайте, действительно ли они нуждаются в охлаждении, или вы можете просто быстро их съесть.

Есть такие продукты как куриные яйца, которые можно хранить и так, и так. Но помните, в холодильнике они останутся свежими дольше. Обычно не рекомендуется держать яйца на полках двери холодильника, где температура колеблется больше всего, но благодаря технологии DoorCooling+ в холодильниках LG этот совет больше не актуален, ведь система дополнительного охлаждения обеспечивает равномерную температуру даже на полках двери.

Как хранить продукты в холодильнике?

Хорошо организованное хранение позволяет прохладному воздуху циркулировать в холодильнике более равномерно, что дольше сохраняет продукты свежими.

Секреты свежести. Как правильно хранить продукты в холодильнике? Какие продукты нельзя хранить в холодильнике?

Фрукты и овощи, мясо и рыбу можно хранить прямо в ящиках холодильника, готовую пищу можно поместить в прозрачные контейнеры. При этом старайтесь не ставить их друг на друга – так вы легко сможете достать тот или иной контейнер, когда он понадобится.

Для таких громоздких блюд как кастрюля с супом, есть «двухступенчатая складная полка», способная освободить жизненно важное пространство. А подставка для вина на 5 бутылок незаменима, когда вы готовитесь к вечеринке.

Где хранить продукты в холодильнике?

Хранить продукты в нужном месте холодильника важно с точки зрения их сохранности.

Мясо и рыбу лучше хранить на нижней полке. Молоко и сыр – на средних полках, а овощи будут оставаться свежими в зоне с оптимальной влажностью. При этом фрукты нуждаются в более низкой влажности. К счастью, контролировать ее очень просто с Fresh Balancer, он дольше сохраняет свежесть продуктов и имеет возможность переключения режима между фруктами и овощами.

Секреты свежести. Как правильно хранить продукты в холодильнике?
 

Какую температуру установить в холодильнике?

Чтобы ваши продукты дольше оставались свежими, лучше установить температуру холодильника на 4°C или немного ниже. Если температура будет выше – мясо или рыба будут портиться. Если сильно ниже – вы заморозите свои фрукты и овощи.

Секреты свежести. Как правильно хранить продукты в холодильнике? Какие продукты не стоит хранить в холодильнике

В холодильнике LG DoorCooling+ есть специальные ящики, которые позволяют поддерживать оптимальную температуру и влажность. Поэтому продукты, которые вы хотите хранить при температуре, отличной от той, что поддерживается в целом в холодильнике, например, стейки, рыбу или овощи, можно поместить в отсек Fresh Converter и выставить оптимальный режим хранения.

Лучшее место для хранения готовой пищи – верхняя полка. А дверь холодильника – идеальное место для кетчупа, майонеза или горчицы.

Как минимизировать пищевые отходы?

Самый главный совет – стараться не покупать слишком много. Легко переоценить, сколько еды вам на самом деле нужно, но и решить эту проблему просто. В следующий раз, когда вы соберетесь в продуктовый магазин, загляните в свой холодильник и запишите, что конкретно вам нужно на неделю вперед.

Когда дело доходит до минимизации пищевых отходов, чем быстрее продукты будут охлаждены, тем лучше. Функция экспресс-охлаждения немедленно охладит только что помещенные в холодильник продукты. А приложение LG Smart ThinQ позволит вам включить ее со смартфона по пути домой из супермаркета.

 
 
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Многие хозяйки задаются вопросом, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они как можно дольше оставались свежими? Ответом на вопрос мы поделимся с...
 
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