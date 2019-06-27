СМИ: задержан основатель аккумуляторного завода в Бресте

Источник материала: Ежедневник

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У правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору Лемешевскому.

б этом сообщает портал TUT.by со ссылкой на собственные источники. По информации портала, силовики сегодня ночью задержали Лемешевского и нескольких его подчиненных. Причина задержания неизвестна.

По мобильному телефону Лемешевский недоступен. Замдиректора 1AK-GROUP Александр Ворон сказал, что не располагает информацией о местонахождении Виктора Лемешевского.

В КГБ отказались комментировать данную информацию.



Лемешевский долгое время был непубличным бизнесменом. Хотя его «Первая аккумуляторная компания» (ПАК) занимала значительную долю на белорусском рынке, а группа компаний 1AK-GROUP строила заводы. Предприниматель обрел известность в связи со строительством завода «АйПауэр» в Бресте, которое сопровождалось еженедельными протестами активистов.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 25 июня группа компаний 1AK-GROUP выступила с заявлением о важности завода для страны.