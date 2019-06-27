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СМИ: задержан основатель аккумуляторного завода в Бресте
28.06.2019 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бресте">
У правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору Лемешевскому.
б этом сообщает портал
По мобильному телефону Лемешевский недоступен. Замдиректора 1AK-GROUP Александр Ворон сказал, что не располагает информацией о местонахождении Виктора Лемешевского.
В КГБ отказались комментировать данную информацию.
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 25 июня группа компаний 1AK-GROUP выступила с заявлением о важности завода для страны.
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У правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору...
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