Дисне —1000 лет

Источник материала: Міёрскія навіны

Немало грамот да житий святых людей написал Голован. Заносил на пергамен слово о событиях, свидетелем которых был сам либо про которые слышал от знатцев.

БИТВА С ВОРОГАМИ

Вот и сейчас вывел на пергамене первые слова: «В лето 6527 года (лето 1019 от рождества Христова) пришла по Двине в лодиях велика рать германцев. Были обижены грабителями Велесовы дети. Кто полонен, кто убит. Огнем избы палены. Кликнули князя Брячислава из Полотеска. Пришел князь с воями, побил германцев, иные утеклецами сделались и сгинули. И велел Брячислав на острове меж Двиной-рекой и малою речкою рвины копать, стены деревянные высокие ставить и бить из-за них ворога всякого. А по одесную (правую) руку от острова велел селище ставить на мысу. От княжеской руки селище прозвано было Одесною. Острог же на острове назвали Копец-городок. Людное место стало. Одесная да Копец-городок сколь ворогов побили, к Полотеску дорогу заказали».



Отложил перо старец. Задумался. В ту пору бились тамошние мужики с германцами смело. Только чужинцев было много. И оружьем своим они умело пользовались. Отступили мужики в леса. Еще до битвы туда отправили семьи свои, добро всякое увезли, скот угнали. Думали, что германцы отстанут, уйдут в иные края. А вороги ж на острове засели. И оттуда просоков своих посылали, чтоб углядели, где какое селище стоит, где град богатый. Грабили жилье людское, полонных вязали.



Поймали мужики лазутчика германцев. Доведались, что на Полотеск готовится рать идти. Прибудет подмога, и пойдут за большой добычей. Знают, что Полотеск – богатый город. Вот тогда и решили гонца в Полотеск послать к князю Брячиславу. Чтобы знал, какая вражья сила идет на его град. Брань большая случилась на острове. Но разбила полоцкая дружина германцев.

ДОБЫЧА ГОЛОВАНА

Голован долил в чернильницу чернил, взял в руки перо. О другой брани решил написать.

Помнил он те дни, молод тогда был. Уговорил отца взять его на брань с ворогами. Хоть и любил Голован над пергаменом сидеть, но все же хотелось силушку свою испытать в брани, чтобы понятней были буквицы о битвах.

Опять шли вороги с захода солнца. И их разбили тогда. Но часть успела сбежать. Взялись их догонять, прознав, что в полоне у них девицы русокосые. Догнали ворогов и отбили полонниц.



Была среди них девица неприметная. Только очи что синий огонь да усмешка солнечная. Не смог отойти от нее Голован. Вои, что постарше, поопытнее, настырнее, всхотели перехватить девицу. Но Голован поднял меч. Все обличье его показывало, что лучше и не пытаться отобрать его добычу. Повез девицу в Полоцк. Только отец не позволил в жены ее взять.

В первый раз в жизни не покорился сын. Ушел из отцова терема. Ничего не взял, кроме гусиных перьев, чернил, чернильниц и тонких кож, исписанных уже и чистых. Сел в лодию со своей красавой Оленой – и вон из Полоцка. А куда – не сказал никому. Приплыли они к тому острову меж Двиной и Одесной. В селище и остались.

ГРАДОМ СТАЛО СЕЛИЩЕ

Быстро летит время. Селище супротив Копца-городка выросло немалое. На бойком пути стояло. Торг всяким товаром, рукомесло помогали хорошо жить. Да по одним тутошним парусам из льна Одесную знали за морями далекими. Купцы ли, а может, и свои люди однажды вместо Одесной Десною назвали селище. А потом и Дисной. Кто поменял название, теперь не узнать. И речка Дисной начала зваться. Градом селище стало.



Сейчас Дисна остается в статусе города. Но и еще одно звание имеет. Это, сказывают, самый маленький город в Беларуси.

Дорогие горожане! Дорогие дисненцы!

Наш город существует уже так давно, что даже в энциклопедиях можно встретить разные сведения о времени его происхождения, которые отсылают нас к X–XI векам.

Предлагаем ознакомиться с одной из самых романтичных версий, опубликованной В. Круковским в газете:»Аргументы и факты» в Беларуси №6 от 11/02/2019г.

Поздравляем Всех нас с 1000-ем города Дисны и 450-ем присвоения ему Великим князем Жигимонтом II Августом Магдебургского права 20.01.1569 г.



С уважением, «Алый Парус».