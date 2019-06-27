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В Беларуси бензин АИ-92 может подорожать до 1 доллара
Источник материала: Myfin
По словам вице-премьера, белорусские НПЗ «готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен с 2024 года».
«Надо понимать, что это обозначает и соответствующие цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. И этот уровень будет выше, чем в России, где действуют обратный акциз и компенсирующая схема при поставке бензина на внутренний рынок», — сказал Игорь Ляшенко, сообщает tut.by.
При существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже сопредельных европейских стран, отметил вице-премьер. Цена 1 литра 92-го бензина просматривается на уровне
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Какими могут быть цены на бензин в Беларуси после завершения в России налогового маневра
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