В Беларуси бензин АИ-92 может подорожать до 1 доллара

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По словам вице-премьера, белорусские НПЗ «готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен с 2024 года».

«Надо понимать, что это обозначает и соответствующие цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. И этот уровень будет выше, чем в России, где действуют обратный акциз и компенсирующая схема при поставке бензина на внутренний рынок», — сказал Игорь Ляшенко, сообщает tut.by.