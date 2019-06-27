Департамент охраны отвечает на вопросы граждан

Источник материала: Патриот (Ушачи)

1. Какие услуги по охране квартир, домов, коттеджей и прочих объектов недвижимости предлагает Департамент охраны частным лицам, можно ли, к примеру, сдать под охрану гараж.

Департамент охраны предлагает услуги по охране личного имущества граждан путем оборудования квартир, жилых домов, гаражей и иных строений, расположенных в зоне дислокации нарядов подразделений охраны, средствами охранной сигнализации с последующим подключением на пульты централизованного наблюдения. Охрана не телефонизированных помещений осуществляется с помощью каналов GSM.

При нахождении объекта вне зоны дислокации нарядов Департамента охраны имеется возможность передачи собственнику имущества сообщений о состоянии средств сигнализации на его мобильный телефоны без выезда группы задержания и без материальной ответственности.

2. Каким требованиям должно отвечать помещение или строение, чтобы подразделение Департамента взяло его под охрану?

Помещения с личным имуществом граждан, принимаемые под охрану, должны иметь капитальные наружные стены, прочные перекрытия и пол, окна должны иметь надежные исправные запоры. Входные двери должны закрываться не менее чем на 2 замка.

В каждом конкретном случае вопросы укрепленности помещения определяются в процессе первоначального обследования.

3. Насколько надежны и эффективны охранные системы, устанавливаемые сотрудниками Департамента охраны?

Для оборудования помещений средствами сигнализации используются средства и системы, производимые ведущими белорусскими и зарубежными предприятиями. Все устанавливаемые приборы и датчики проходят обязательную сертификацию в Республике Беларусь.

В настоящее время в г.Полоцке охраняется более 2500 квартир граждан, и краж из них не зарегистрировано.

С.Тихонов, начальник Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.