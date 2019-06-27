Спрос на услуги сиделок большой и будет только расти

Источник материала: Аргументы и факты

Самостоятельно ухаживать за тяжелобольными родственниками очень сложно. Поэтому с учетом того, что с каждым годом количество пожилых людей увеличивается, а качество их жизни и здоровья нельзя назвать высоким, наблюдается большой спрос на услуги сиделок.

«АиФ» пригласил к разговору экспертов, чтобы разъяснить читателям нюансы, связанные с уходом за тяжелобольными и утратившими возможность осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться гражданами.

Татьяна Федорова Фото: АиФ / Владимир Шарпило

Заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи – начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна ФЕДОРОВА подтвердила: востребованность услуг сиделки очень высокая и постоянно растет.

- Это связано со старением населения: к 2030 г. в Беларуси каждый пятый житель перейдет рубеж в 65 лет, - сказала представитель Минтруда. – Нуждающихся в постоянном постороннем уходе тоже будет становиться больше. Так, с 2014 по 2018 годы количество сиделок в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН) выросло в 4 раза, а людей, которым оказываются услуги по уходу, - в 5 раз. Помимо ТЦСОН, услуги по уходу оказывают дома-интернаты: сегодня в 22 домах-интернатах общего типа проживают 3700 человек, из них 2000 – на постельном режиме.

Принципы работы

- Все ли нуждающиеся охвачены необходимой помощью? Иногда бывает так: если человек не сказал о проблеме, то ему никто и не помогает ее решать.

- Мы реализуем и заявительный, и выявительный принципы работы. Ориентир взят на последний. Ежегодно сотрудники ТЦСОН проводят обследования отдельных категорий нетрудоспособных граждан: к ним приходят домой и выясняют, в чем они нуждаются. Речь не только о социальном обслуживании, но и о решении бытовых проблем, например, починке печи, электропроводки. Ветеранам ВОВ, инвалидам I и II группы и некоторым другим категориям граждан ремонтные работы осуществляются за счет местных бюджетов. Социальные услуги оказываются на основании договора по социально низким тарифам. Если по каким-то причинам человек не охвачен социальными службами, он или его родные могут заявить об этом в ТЦСОН.

Светлана ЮЖИК Фото: АиФ / Владимир Шарпило

- Помимо ТЦСОН и домов-интернатов, услуги по уходу за тяжелобольными пациентами оказывают больницы и отделения сестринского ухода (БСУ), - добавила главный внештатный специалист по организации работы медицинских работников со средним специальным медицинским и фармацевтическим образованием Министерства здравоохранения Беларуси, заведующая отделением сестринского ухода больницы паллиативного ухода «Хоспис» Светлана ЮЖИК. – Разница в том, что в БСУ пациенты находятся на кратковременном пребывании – от 1 до 2 месяцев. Основная задача БСУ – дать социальную передышку людям, которые ухаживают за пожилыми родственниками, страдающими хроническими заболеваниями – деменцией, болезнями Альцгеймера, Паркинсона… Кроме того, БСУ осуществляют квалифицированный уход за пациентами после стационарного лечения.

Из 103 БСУ 90 находятся в сельской местности, и там пациентов в осенне-зимний период стараются помещать в больницы для лечения и оказания медицинского ухода.

Спрос есть, а предложение?

В разговорах и постах в соцсетях периодически проскальзывают темы: сложно найти сиделку; сложно найти хорошую сиделку; невозможно в качестве сиделки оформить человека, которому нуждающийся в уходе доверяет и доволен тем, как он осуществляется.

- Нелегко комментировать, не зная всей подоплеки, - отвечает на это Татьяна Федорова. – Могу разъяснить, как строится работа ТЦСОН: при выявлении граждан, нуждающихся в социальных услугах, местные органы власти вводят дополнительные штатные единицы. То есть система работает таким образом, чтобы не формировалась очередь на оказание соцуслуг и все потребности удовлетворялись своевременно.

Сиделки, няни... Министр соцзащиты - о социальной инфраструктуре Подробнее

Что касается возможности оформить в качестве сиделки того человека, которого найдет сам получатель услуг, то почему бы и нет, если для этого не существует препятствий? Мы заинтересованы в том, чтобы люди были удовлетворены. Единственное - нужно знать законодательные нюансы, например, нормы Кодекса о браке и семье. Там, в частности, говорится о том, что дети должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях, а супруги - друг о друге. То есть, если сын или дочь захотят стать сиделкой нетрудоспособных родителей, им откажут, потому что по законодательству они и так обязаны за ними ухаживать.

- Конечно, просто так человека с улицы, претендующего на работу младшей медицинской сестрой по уходу за больными, мы не берем, - дополнила Светлана Южик. - Но если кто-то рекомендует знакомого как доброго, отзывчивого человека, готового ухаживать за лежачими пациентами, потому что сопереживание - все-таки в такой работе самое важное, мы прислушиваемся. На рабочем месте младшая медицинская сестра проходит обучение правилам ухода за лежачими пациентами: методам личной гигиены и защиты при уходе за ними, проведению утреннего и вечернего туалета, смене подгузников, мытью в постели, смене нательного и постельного белья, правилам и приемам профилактики опрелостей и пролежней, кормлению и т.д.

Стучаться во все двери

Тяжелые лежачие больные, не способные к самообслуживанию и передвижению, могут рассчитывать и на медико-социальную помощь, которую оказывают сестры милосердия Белорусского Общества Красного Креста (БОКК). Их недаром называют «универсальными солдатами», потому что они выполняют функции и медсестры, и сиделки, и социального работника. Сестры милосердия проходят серьезную подготовку, прежде чем приступить к работе. БОКК также проводит курсы, семинары, мастер-классы для сотрудников ТЦСОН, домов-интернатов, родственников тяжелых больных и знакомит с особенностями ухода за лежачими пациентами.

Татьяна ЛЫСОВА Фото: АиФ / Владимир Шарпило

- Средний возраст наших подопечных – 82 года, в первую очередь мы оказываем помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, а также супружеским парам, имеющим тяжелые заболевания, - говорит главный специалист Минской городской организации БОКК Татьяна ЛЫСОВА. – Мы работаем по государственно-социальному заказу и только по назначениям врачей. Например, если нам звонят из ТЦСОН с просьбой навестить больного, который только выписался из больницы, сестра милосердия едет к нему с визитом. Единственное - во всех визитах сестер милосердия БОКК должен присутствовать медицинский компонент, потому что уход без медобслуживания – это функция сиделки или социального работника. В Минске сегодня работают 13 медицинских сестер милосердия, и на все районы и поликлиники этого потенциала очень мало, поэтому иногда мы вынуждены отказывать в помощи людям «здесь и сейчас». Стараемся консультировать по телефону или хотя бы разово прийти с визитом и сориентировать людей на дальнейшие действия, успокоить, поддержать.

Есть алгоритм?

А реальна ли ситуация, когда человек остается один на один со своими проблемами по каким-то причинам и о нем просто забывают?

На это Татьяна Федорова ответила так:

- Буквально в текущем году Минтруда и Минздрав документально закрепили отношения, подписав инструкцию о взаимодействии. В ней, в частности, говорится: если врач видит, что его пациент нуждается в социальном обслуживании, он информирует об этом ТЦСОН. В свою очередь, если социальный работник, посещая своего подопечного, наблюдает, что у него меняется состояние здоровья, он должен проинформировать организацию здравоохранения, чтобы врачи обратили внимание и помогли.

В идеале такое взаимодействие должно помочь выявлять всех нуждающихся в помощи на ранних этапах, когда проблема только обозначилась.