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Накал страстей: в Минске проходит восьмой день II Европейских игр
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусской столице продолжаются II
Кажется, Европейские игры только недавно открылись, а уже выходят на финишную прямую. В пятницу наступил восьмой день соревнований. Он тоже полон надежд на победы у белорусских атлетов. Станут известны имена сразу 12 обладателей золотых медалей.
«Болельщики, которые уходили с Динамо, были довольные. Может быть, потому что белорусы хорошо выступают. Но судя потому, как они поддерживали, как они были вовлечены в эти дуэли, это было интересно», – рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
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В центре внимания – легкая атлетика. Эти соревнования проходят в новом формате – командный зачет ведется по разным дисциплинам.
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