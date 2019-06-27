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Накал страстей: в Минске проходит восьмой день II Европейских игр

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусской столице продолжаются II Европейские игры. В городе изрядно похолодало, но накал страстей на трибунах не уменьшается. Атмосферу игр передала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Кажется, Европейские игры только недавно открылись, а уже выходят на финишную прямую. В пятницу наступил восьмой день соревнований. Он тоже полон надежд на победы у белорусских атлетов. Станут известны имена сразу 12 обладателей золотых медалей.

В центре внимания, конечно, королева спорта – легкая атлетика. Эти соревнования проходят в новом формате – командный зачет ведется по разным дисциплинам. В финале будут сражаться спортсмены из Италии, Чехии, Украины, Франции, Германии и Беларуси. Страсти на стадионе Динамо начнутся в шесть вечера.

«Болельщики, которые уходили с Динамо, были довольные. Может быть, потому что белорусы хорошо выступают. Но судя потому, как они поддерживали, как они были вовлечены в эти дуэли, это было интересно», – рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.



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В центре внимания – легкая атлетика. Эти соревнования проходят в новом формате – командный зачет ведется по разным дисциплинам.
 
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