Над Минском пролетают военные самолеты

Источник материала: Tut.by

Очередная репетиция авиапарада ко Дню независимости прошла в небе над Минском. Нашим читателям удалось заснять пролет нескольких групп боевых самолетов.

Сначала над городом проходит четверка истребителей, похожих на Су-30М. За ними показывается транспортный Ил-76 в сопровождении пяти самолетов меньшего размера, судя по всему — учебно-тренировочныз L-39г. В конце пролетела четверка МиГ-29.

Это зрелище за кадром эмоционально комментирует ребенок: «Они итят».

Известно также, что над городом пролетали вертолеты Ми-8 и новейшие российские «Камовы» Ка-52, но на видео они не попали.

Всего на параде 3 июля, напомним, ожидается порядка 50 летательных аппаратов.