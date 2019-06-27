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Летающие танкисты. Корней Ефременко

28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Эта новость проскочила в российских СМИ еще в июне 2017 года. Сразу даю ссылку на видеоролик телеканала «Звезда»: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707190918-9qz6.htm. Тем же, кто поленится копаться «в Интернете», поясню вкратце. Летом 2017 года в Мартыновском овраге, недалеко от Севастополя, были обнаружены фрагменты самолета–штурмовика ИЛ-2. По номеру, сохранившемуся на одной из деталей двигателя, удалось установить дату, причину, а главное – экипаж воздушной машины.
За штурвалом штурмовика находился майор авиации, кавалер ордена «Александра Невского», дважды кавалер ордена «Красной Звезды», наш земляк, уроженец деревни Беседовичи Хотимского района Могилевской области Корней Семенович Ефременко. В последний бой он отправился с воздушным стрелком, старшим сержантом Петром Павловичем Тотком. 13 апреля 1944 года экипаж принял неравный бой с немецкими «мессершмитами», второй самолет звена был определенно сбит противником, а вот экипаж Ефременко-Тотка считался пропавшим без вести. По этой причине представленный к званию Героя Советского Союза майор Ефременко так и не был удостоен Звезды Героя. Судьба летчиков оставалась неизвестной вплоть до 2017 года. Теперь можно сказать уверенно: оставшийся самолет ИЛ-2, пытаясь уйти от преследования, врезался в скалу. Поисковикам удалось найти многочисленные обломки фюзеляжа, двигателя, остатки обмундирования и личных вещей летчиков. И останки. Экспертиза установила, что они принадлежат двум разным людям. Таким образом, спустя 73 года судьба пропавших героев установлена. Небольшой очерк о Корнее Ефременко есть и в книге «Память» Хотимского района на 407 странице. Там известным краеведом Валентиной Бауриной изложена версия о том, что самолет ИЛ-2 под командованием майора Ефременко был сбит зенитным огнем противника. И командир принял решение идти на таран военного корабля, повторив, таким образом, подвиг Николая Гастелло. Действительно, в 1978 году со дна Черного моря были подняты обломки такого же штурмовика ИЛ-2 502-го штурмового авиационного полка (в котором командиром одной из эскадрилий служил майор Ефременко), номер поднятого самолета совпадал с номером самолета Ефременко вплоть до последних двух цифр, а они не читались. Тогда и решили, что возможно (я подчеркиваю) Корней Ефременко и Петр Тоток погибли именно так. Но повторюсь, представление на звание Героя Советского Союза (посмертно) командира экипажа было командованием отклонено. Хотя Орден Ленина (посмертно) Корнею Семеновичу Ефременко присвоили. Оказалось, правильно. Не в том смысле, что наш земляк не достоин этого высокого звания, а в том, что это был совершенно другой самолет, разбившийся в тот же период.
Из письма из архива школьного музея ГБОУ СОШ № 47 города Севастополя от Ивана Антоновича Тимоховича, штурмана самолета, командира 502-го Таманского авиаполка: «Корней Семенович Ефременко в 502-й ШАТП прибыл в апреле 1942 года на Северо-Западный фронт на аэродром Хотиново, где переучился летать на самолете ИЛ-2 и был назначен командиром звена первой эскадрильи. Свой первый боевой вылет он выполнил 4 августа 1942 года на штурмовку боевой тех­ники и живой силы противника на переправе через реку Кубань в районе города Армавир. Во втором заходе ведущую группу атаковали истребители противника. Ефременко открыл огонь из «PC» и сбил самолет Ме-109. Тем самым спас ведущую группу и дал возможность выполнить боевое задание без потерь.
7 августа тов. Ефременко повел группу штурмовиков в количестве шести экипажей на штурмовку танко­вой колонны. Группу атаковали десять истребителей противника. В воздушном бою Ефременко сбил один истребитель противника Ме-109. В октябре 1942 года Ефременко был назначен на должность командира первой эскадрильи. Как опытный летчик, боевой командир Ефременко пользовался большим авторитетом среди летного состава полка. В одном из боевых вылетов летом 1943 года в боях на «Голубой линии» Ефременко сбил истребитель противника Фокке-Вульф -190.
13 апреля 1944 года на аэродроме Багирово командиру эскадрильи Ефременко командиром полка была поставлена боевая задача: нанести боевой штурмовой удар по отступающему противнику в районе Карасубазар (ныне Белогорск) группой в количестве семи штурмовиков. Первую группу в количестве 4 экипажей возглавлял Ефременко, с ним в паре летел командир полка С.А. Смирнов. Я вел вторую группу в количестве 3 экипажей. После выпол­нения задания я узнал, что группа в воздухе была перенацелена, чтобы нанести удар по порту Судак. Ефременко, вероятно, неправильно понял команду.
Принял команду нанести удар по Севастополю. На моем самолете радиоприемник не работал, команд с земли я не слышал. Когда мы подошли к Севастополю, нас атаковали истребители противника. Пара Ме-109 атаковала меня. Я произвел маневр и пошел на выручку своего командира. В этот момент я потерял из поля зрения Ефременко. Экипажи доложили, что он врезался в Северной бухте в корабль, но я лично не видел, так как вел воздушный бой».
На официальных порталах и форумах удалось найти и небольшие информационные блоки о Корнее Семеновиче. Так его внучатая племянница Инесса Владиславовна Андронникова поясняет, что родился он в деревне Беседовичи в 1912 году, в Красную Армию призван в 1934 году. Принимал участие в Советско-финской войне 1939 года, затем на Закавказском фронте. Ее дед, брат летчика-героя, Марк Семенович Ефременко лично ездил в 1978 году в Севастополь на открытие улицы, названной в честь брата. Улица эта есть и по сей день.
Из письма С.А. Смирнова, командира 502-го ШАТП (архив школьного музея ГБОУ СОШ № 47 города Севастополя): «Майор Ефременко Корней Семенович, рождения 1918 года призывался из города Серпухова. В Серпухове у него жена, сын и дочь. В полк прибыл в апреле 1942 года на должность адъютанта эскадрильи, поскольку он окончил лётную школу. Мы научили его летать на самолете Ил-2. Он участвовал в боях за освобождение Кубани, Кавказа, Тамани, Крыма.
13 апреля 1944 года при полете с аэродрома Багерово (Керчь) на севастопольскую бухту Северная Ефременко был подбит зенитным огнем. Естественно, сесть негде, он сообщил по радио: «Иду на таран корабля». В этом вылете участвовали И.А.Тимохович и я. Мы были вынуждены пристроиться к группе Ефременко после обработки цели в Феодосии (корабли в порту). Дальность полета на Севастополь была на пределе, и истребители прикрыть не могли, поэтому мы с Тимоховичем и прикрывали группу Ефременко над Севастополем. В этом же рейсе погиб летчик лейтенант Л.А.Брут, его самолет сел где-то в районе Мамашайской долины.
Майор Ефременко был награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Александра Невского. Был исключительно храбрый боец и летчик».
Не могу не упомянуть и о братьях Корнея Ефременко. Василий Семенович родился тоже в Беседовичах в 1909 году. И так же, как младший брат, был военным летчиком в бомбардировочной авиации. В 1941 году его назначили командиром 80-го авиаполка. Когда летел принимать командование в Ленинград 24 октября, его самолет был сбит. Похоронен недалеко от города Медвежьегорск в Карелии. Упомянутый выше Марк Семенович, тоже уроженец Беседовичей, родился 28 апреля 1908 года. На военной службе с 1930 года. Прошел всю Великую Отечественную войну в артиллерийских частях, участник многих известных военных операций, кавалер орденов и медалей. Дослужился до полковника.
Вне всяких сомнений, самолет-штурмовик ИЛ-2 является таким же символом Победы, как танк Т-34, пушка ЗИС-2, пистолет-пулемет ППШ и так далее. И оттого как-то странно, что возле самого главного мемориала в честь Великой Победы – Кургана Славы до сих пор нет этого самолета в ряду остальной боевой техники того времени. Федерация профсоюзов Беларуси к юбилею открытия Кургана Славы (в этом году мемориалу исполняется 50 лет) выступила с инициативой установить у подножия мемориала, на площадке с боевой техникой, штурмовик ИЛ-2. Сегодня ведутся работы по реставрации этого боевого самолета, причем оригинальные бронекорпус, шасси и хвостовая часть самолета будут сохранены. Поразительно, но самый массовый боевой самолет на всю историю – сейчас большая редкость. До наших дней сохранились единицы. Все они были уничтожены в боях или разобраны и утилизированы уже после войны.

 
Теги: Новости
 
 
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Эта новость проскочила в российских СМИ еще в июне 2017 года. Сразу даю ссылку на видеоролик телеканала «Звезда»: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707190918-9qz6.htm. Тем же, кто...
 
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