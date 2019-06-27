Летающие танкисты. Яков Сусько

Источник материала: Новости Хотимска

В Красной Армии этот самолёт получил прозвище «горбатый» (за характерную форму фюзеляжа). Конструкторы называли разработанную ими машину «летающим танком». Немецкие пилоты за живучесть называли его «бетонный самолёт», мясник, мясорубка, и даже «Чёрная смерть». И все это об ИЛ-2, советском штурмовике. Он прошёл через всю войну, всего было изготовлено более 36 тысяч штурмовиков. Это сделало его самым массовым боевым самолётом за всю историю авиастроения!

Принято считать, что с самого начала боевого применения на фронте штурмовик Ил-2 зарекомендовал себя как очень прочный и «выносливый» боевой самолет. Многим летчикам он спас жизнь, сохраняя летучесть при таких повреждениях, которые для любого другого самолета были, что называется, «несовместимыми с жизнью». Нередкими бывали случаи, когда поврежденные в бою самолеты, выполнив нормальную посадку на свой аэродром, буквально разваливались на части или не подлежали ремонту по причине значительного количества больших и малых повреждений. Инженеры штурмовых авиаполков в отчетных документах указывали, что было трудно представить, как такие самолеты могли продолжать полет. Ясно было одно, летчики принимали все меры к тому, чтобы дотянуть до аэродрома, зная о крупных повреждениях самолета.

Однако многие специалисты отмечали и недостатки легендарного ИЛ-2. Он имел низкую результативность бомбоштурмовых ударов, огромный уровень боевых потерь. Возьму на себя смелость утверждать, что у нас не совсем верно сформулирован образ героя-летчика. Им, как правило, является истребитель со своим списком побед. А летчики-бомбардировщики и штурмовики незаслуженно отодвигаются на второй план. Однако, тактика советских ВВС предусматривала использование авиации сугубо в интересах сухопутных войск. Поэтому чем важнее цель, тем нужнее ее разбомбить и тем сильнее её защищает противник. На самолет-штурмовик наводятся десятки стволов зенитной артиллерии, а он летит, не вправе изменить уже пристрелянный зенитчиками курс, до тех пор летит, пока не поразит цель. Истребитель все же имеет инициативу – он может отвалить от сильного огня, изменить направление атаки, снова атаковать, другими словами, он как-то может и себя поберечь. А штурмовик беречь себя не может – он обязан прорваться сквозь огонь к цели!

Теперь, держа в голове все эти детали и подробности, обратим внимание на свидетельства летчиков, очевидцев и документы, которые в очередной раз доказывают, что исход военного дела далеко не всегда определяет техника, решающее значение имеют люди, которые управляют этой техникой.

Тем более, что среди наших прославленных земляков, уроженцев Хотимского района, героев Великой Отечественной войны, есть двое «летающих танкистов», воевавших именно на легендарном ИЛ-2.

Напомню вкратце биографические данные нашего земляка-героя.

Родился 18 марта 1917 года в деревне Чернявка Хотимского района Могилёвской области, в крестьянской семье.

Отец – Сусько Егор Михайлович (1896–1959). Мать – Степанида Семёновна (1898–1943).

Супруга – Мария Васильевна. Дочери: Светлана Яковлевна, Елена Яковлевна.

Яков окончил семилетнюю школу, учился на рабфаке. После переезда родителей в Ленинград работал слесарем на заводе. В 1937 году по призыву ЦК комсомола стал курсантом Чкаловского военно-авиационного училища. По окончании учебы его оставили там летчиком-инструктором.

Вот что сам Яков Егорович вспоминал об этом периоде в своих мемуарах: «В октябре 1942 года я вместе с небольшой группой летчиков-инструкторов был направлен в учебный центр для освоения новых самолетов. За короткое время мы освоили пилотирование самолёта ИЛ-2. В то время это был хороший самолет, имел скорость 450 километров в час и мощное вооружение: 2 пулемета, 2 пушки, 6-8 реактивных снарядов и мог нести до 500 килограмм бомб. Немцы называли его «Черная смерть» от того, что летчики, действуя на малой высоте, наносили огромные потери в живой силе и технике»

С началом войны Я.Сусько, как и тысячи других патриотов, рвался на фронт. Но лишь в 1943 году его очередной рапорт был удовлетворен. Летчик-штурмовик Яков Сусько попал в действующую армию. Воевал на Западном, Брянском, Украинских фронтах, участвовал в освобождении Беларуси, Украины, Венгрии, Польши, Чехословакии.

Будучи командиром звена, а позднее командиром эскадрильи 996-го штурмового авиационного полка, Яков Егорович совершил 141 боевой вылет на разведку и штурмовку вражеских аэродромов, железнодорожных эшелонов, скоплений войск и военной техники противника.

Вновь обратимся к воспоминаниям Сусько: «С марта 1943 года начинается мой боевой путь в составе 996-го штурмового полка 224-ой штурмовой авиадивизии. Помню первый вылет в качестве командира звена на разведку железнодорожного узла Спас-Деменск. В паре со своим летчиком мы подошли на высоте 400 метров к станции, где были сконцентрированы железнодорожные составы с живой силой и техникой, и обрушили бомбовый удар неожиданно. Немцы открыли зенитный огонь только после того, как бомбы попали в цель. На станции загорелись цистерны с горючим, начались взрывы. Первый боевой успех окрылил нас, вселил уверенность в нашей победе над врагом».

Эскадрилья штурмовиков, которой командовал Яков Сусько, с 1943 по май 1945 года совершила около 1500 боевых вылетов, уничтожила около 30 танков, 27 минометных батарей, 45 железнодорожных вагонов, 3 моста, 7 складов с боеприпасами, 11 вражеских самолетов, много живой силы противника, разрушила две крупные железнодорожные станции.

По-разному складывались для Якова Сусько воздушные бои. Были среди них и весьма тяжелые. 1 и 2 мая 1943 года штурмовики 996-го авиаполка вместе с другими полками дивизии нанесли мощный пулеметно-пушечный и бомбовый удар по крупной фашистской авиабазе в районе Брянска. Именно оттуда самолеты противника совершали налеты в глубокий тыл. Несмотря на сильнейший зенитный огонь, авиабаза была полностью разрушена. В ходе воздушного боя с немецким истребителем в штурмовике Якова Сусько возник пожар. Ситуация сложнейшая. Уйдя от противника на бреющем полете, летчик с великим трудом дотянул до нашей территории и почти упал с горящими плоскостями на поляну. Многие посчитали, что он отвоевался. Но, залечив серьезные ожоги и осколочные ранения, Яков Егорович вновь возглавил эскадрилью в родном полку. Его супруга, Мария Васильевна, во время войны служила во фронтовых частях медсестрой.

1 мая 1944 года группа из 8 штурмовиков ИЛ-2, ведомая майором Сусько, вылетела на штурмовку фашистского аэродрома на окраине города Станислава. Наряду с самолетами противника там были ремонтные мастерские, склады ГСМ и боеприпасов, многочисленные объекты и службы. И аэродром, и город, как крупный железнодорожный узел, были защищены мощной противовоздушной обороной.

Штурмовики встретили яростный зенитный огонь. Все небо светилось от разрывов зенитных снарядов. И все же на высоте 900 метров штурмовики развернутым строем пошли в атаку, охватывая всю территорию аэродрома с севера на юг. Летчики обрушили на врага все, чем располагали, – осколочные бомбы, трассирующие снаряды бортовых пушек, огонь пулеметов, залпы реактивных снарядов. Одновременный огневой удар штурмовиков (в сумме – 64 огневые точки!) потряс противника. На повторном заходе было видно, как горели вражеские самолеты на земле, как беспомощно вражеские истребители пытались взлететь. Окончательное уничтожение военной техники и других объектов аэродрома завершили две последующие группы наших штурмовиков. Группа Сусько вернулась на свой аэродром без потерь. В июне 1945 года Якову Егоровичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны Яков Егорович продолжил службу в армии, но недолго. В 1946 году в звании майора вышел в запас. Воздушную стихию заменило воронежское ФЗУ, где он стал заместителем директора по воспитательной работе. В 1948 году окончил Партийную школу и заочно экстерном, с отличием – Воронежский педагогический институт. Два года работал лектором-международником в отделе пропаганды Воронежского обкома КПСС.

Затем Я.Е. Сусько выбрал новую стезю – дипломатическую. В 1950–1952 годах он – слушатель Высшей дипломатической школы МИД. Там изучил английский и сербско-хорватский языки. В течение шести лет работал в Комитете информации МИД СССР. В последующие пять лет являлся первым секретарем советского посольства в Югославии, затем был отозван в Москву и назначен первым секретарем 5-го европейского отдела МИД.

В 1967–1969 г. Яков Егорович работал в Уганде в звании советника Посольства. Это была нелегкая, напряженная работа, связанная с обустройством и социальной защитой многотысячного контингента советских специалистов, трудившихся в Уганде.

И снова Москва, МИД. На этот раз Я.Е. Сусько – советник 3-го Африканского отдела. 1973–1978 годы он вновь провел за рубежом, теперь уже в должности Генерального консула в иракском городе Басра. В 1978 году вышел в отставку в дипломатическом ранге Чрезвычайного и Полномочного посланника 1-го класса.

Герой Советского Союза Яков Егорович Сусько награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, многими советскими и иностранными медалями. Герой Советского Союза, Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.

Скончался 25 февраля 2002 года в Москве.