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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь почетные медали вручили ветерану и бывшим узникам фашистских концлагерей

28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Страшные события той войны, которые никогда не уйдут из памяти очевидцев, навсегда оставили след в их жизни. К счастью мы, лично можем увидеться с этими очевидцами сегодня, поговорить о тех страшных временах и услышать их истории. Нам, потомкам, остается только уделить им внимание и пожелать крепкого здоровья.В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь заместитель военного комиссара по территориальной обороне (Хотимского района) военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Вадим Белоусов и председатель районной ветеранской организации Николай Томашев наградили бывших узников почетными медалями и благодарственными письмами в виде военных писем-треугольников.
Первой нас добродушно встретила Зоя Николаевна Самсоненко в а/г Березки (на фото). Следующим пунктом назначения была деревня Канава, где живет Нина Алексеевна Ламекина. Также получили свои награды бывшие узники концлагерей Хотимска: Софья Ивановна Ковалева, Зоя Афанасьевна Судиловская, Софья Кузьминична Макалович и Надежда Федоровна Коротыш. Последним получил свою награду единственный ветеран ВОВ Хотимского района Александр Никитьевич Микутин. Все были безумно рады не только наградам, а тому, что о них помнят, тому что к ним пришли гости. Все встретили нас с теплом и добром.
Людей, которые стали свидетелями той страшной войны и лично столкнулись с зверством врагов советского народа, становится все меньше и очень важно помнить о них и гордиться.
Эльмира КАРПОВА.
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Страшные события той войны, которые никогда не уйдут из памяти очевидцев, навсегда оставили след в их жизни. К счастью мы, лично можем увидеться с этими очевидцами...
 
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