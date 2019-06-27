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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь почетные медали вручили ветерану и бывшим узникам фашистских концлагерей
28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Страшные события той войны, которые никогда не уйдут из памяти очевидцев, навсегда оставили след в их жизни. К счастью мы, лично можем увидеться с этими очевидцами сегодня, поговорить о тех страшных временах и услышать их истории. Нам, потомкам, остается только уделить им внимание и пожелать крепкого здоровья.В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь заместитель военного комиссара по территориальной обороне (Хотимского района) военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Вадим Белоусов и председатель районной ветеранской организации Николай Томашев наградили бывших узников почетными медалями и благодарственными письмами в виде военных писем-треугольников.
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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь почетные медали вручили ветерану и бывшим узникам фашистских концлагерей
Страшные события той войны, которые никогда не уйдут из памяти очевидцев, навсегда оставили след в их жизни. К счастью мы, лично можем увидеться с этими очевидцами...
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