Дмитрий Рубан поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Источник материала: Новости Хотимска

26 июня отмечался День работников прокуратуры. Не обошлось в этот день без слов уважения и благодарности. Так, председатель райисполкома, Дмитрий Рубан, в профессиональный праздник, поздравил весь коллектив прокуратуры Хотимского района.

От профессионализма прокурорских работников в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, в формирование правовой культуры населения. Являясь опорой правоохранительной системы, прокуратура Хотимского района вносит важный вклад в дело защиты прав граждан, отстаивает интересы государства, твёрдо стоит на страже конституционных норм.

Соб. информ.