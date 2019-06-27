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Дмитрий Рубан поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
28.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
26 июня отмечался День работников прокуратуры. Не обошлось в этот день без слов уважения и благодарности. Так, председатель райисполкома, Дмитрий Рубан, в профессиональный праздник, поздравил весь коллектив прокуратуры Хотимского района.
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26 июня отмечался День работников прокуратуры. Не обошлось в этот день без слов уважения и благодарности. Так, председатель райисполкома, Дмитрий Рубан, в...
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