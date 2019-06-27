Таджикистан и Беларусь подписали Договор о стратегическом партнерстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон на переговорах в Минске обсудили товарооборот между странами. Он несколько снизился. В прошлом году составил менее 40 миллионов долларов.

«Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Ее не просто надо надеяться исправить, а присутствующие здесь члены делегаций обязаны ее исправить. В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся у Беларуси инструментов поддержки экспорта», – сказал Лукашенко.

«Таджикистан и подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, расширять торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные отношения между нашими странами», – отметил в свою очередь Рахмон.

По итогам переговоров стороны подписали Договор о стратегическом партнерстве.