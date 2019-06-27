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Таджикистан и Беларусь подписали Договор о стратегическом партнерстве

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон на переговорах в Минске обсудили товарооборот между странами. Он несколько снизился. В прошлом году составил менее 40 миллионов долларов.

«Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Ее не просто надо надеяться исправить, а присутствующие здесь члены делегаций обязаны ее исправить. В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся у Беларуси инструментов поддержки экспорта», – сказал Лукашенко.

«Таджикистан и подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, расширять торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные отношения между нашими странами», – отметил в свою очередь Рахмон. 

По итогам переговоров стороны подписали Договор о стратегическом партнерстве. 

Напомним, в Минске таджикистанский лидер находится с официальным визитом. Эмомали Рахмон планирует посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон на переговорах в Минске обсудили товарооборот между странами.
 
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