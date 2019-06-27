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Тимати выступит на Дне России на II Европейских играх

28.06.2019 16:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российская фан-зона будет работать 29 июня с 10.00 до 22.00 в рамках Дня России на II Европейских играх на площади возле Дворца спорта в Минске, рассказали в посольстве Российской Федерации.

Тимати выступит на Дне России на II Европейских играх
Гости праздника смогут познакомиться с традициями русского гостеприимства. Всех желающих научат собирать и разбирать самовар, растапливать его, готовить различные настои чая с использованием травяных сборов. Также в программе – мастер-классы по приготовлению десертов из ягод, обучение игре "Русские шахматы – таврели", фотографирование с героями известных мультфильмов и другие развлечения.

Вечером минчан и гостей столицы ждут встречи с олимпийскими чемпионами – гражданами России и Беларуси, победителями чемпионатов мира и Европы, российскими спортсменами – призерами II Европейских игр, фото и автограф-сессии.

Кульминацией праздника станет концерт с участием Тимати, музыкального коллектива "Баян-Mix" под руководством Сергея Войтенко, "Балалайки-Jam", Евы Хармич, Etno Japil, Street band. Концерт начнется в 19.00 на главной сцене.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Российская фан-зона будет работать 29 июня с 10.00 до 22.00 в рамках Дня России на II Европейских играх на площади возле Дворца спорта в Минске, рассказали в посольстве...
 
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