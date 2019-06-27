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В 31 районе Беларуси пока нельзя посещать леса

28.06.2019 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В 31 районе Беларуси пока нельзя посещать леса

Несмотря на обещанные синоптиками дождливые и прохладные выходные, леса в 31 районе Беларуси все еще остаются закрытыми для посещений.

Так, пока нужно забыть о прогулках в лесах 15 районов Брестчины. Единственным местом в области, где можно безопасно прогуляться по лесному массиву и потом не платить за это штраф, стал Столинский район.

Все еще под запретом остаются леса в девяти районах Минской области (Крупском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском и Любанском), шести районах Гомельской (Житковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском и Лоевском).

Нельзя посещать леса и в Мстиславском районе Могилевской области.

Те граждане, которые посмеют проигнорировать вышеуказанный запрет, понесут наказание — предупреждение или штраф до 25 базовых величин (одна базовая величина сейчас составляет 25,5 рублей).

Напомним, на сайте Минлесхоза Беларуси размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе.

 
 
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Несмотря на обещанные синоптиками дождливые и прохладные выходные, леса в 31 районе Беларуси все еще остаются закрытыми для посещений.
 
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