В 31 районе Беларуси пока нельзя посещать леса

Источник материала: Ежедневник





Несмотря на обещанные синоптиками дождливые и прохладные выходные, леса в 31 районе Беларуси все еще остаются закрытыми для посещений.

Так, пока нужно забыть о прогулках в лесах 15 районов Брестчины. Единственным местом в области, где можно безопасно прогуляться по лесному массиву и потом не платить за это штраф, стал Столинский район.

Все еще под запретом остаются леса в девяти районах Минской области (Крупском, Борисовском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском, Стародорожском и Любанском), шести районах Гомельской (Житковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском и Лоевском).

Нельзя посещать леса и в Мстиславском районе Могилевской области.

Те граждане, которые посмеют проигнорировать вышеуказанный запрет, понесут наказание — предупреждение или штраф до 25 базовых величин (одна базовая величина сейчас составляет 25,5 рублей).

Напомним, на сайте Минлесхоза Беларуси размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе.