ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение

28.06.2019 17:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США.  25-летний пилот-инструктор сымитировал необходимость экстренной посадки, а затем сделал предложение руки и сердца своей 25-летней девушке, которая была в роли второго пилота.  

Как сообщает Daily Mail, парень заранее попросил друзей подыграть ему, объяснив, что хочет сделать предложение своей девушке во время полёта на высоте в 1,5 км от земли.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение
Фото: facebook.com/2choochoo  

Во время полёта молодой человек объявил экстренную ситуацию и попросил девушку узнать из инструкции, что необходимо делать. Пассажиры в это время посмеивались и говорили о возможных проблемах с двигателем.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение
Фото: Caters  

Когда девушка дошла до строчки: «Пилот всегда любил второго пилота», парень спросил: «Ты выйдешь замуж за командира?». Получив утвердительный ответ, молодой человек достал обручальное кольцо и надел его на палец девушке.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение
Фото: Caters  

Уточняется, что предложение было сделано ещё в апреле. Пара познакомилась на свидании вслепую и встречалась 2,5 года.  

Пилот самолёта разыграл свою девушку во время полёта и сделал ей предложение
Фото: facebook.com/profile.php?id=100013243867083  

Менее радостный случай произошёл в Китае осенью прошлого года. Стюардесса приняла предложение своего молодого человека во время полёта, а затем была уволена.  

Руководство авиакомпании посчитало действия девушки нарушением правил безопасности – здесь подробнее.  

Люди в материале: David Singhas, Liz Connor
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США.  25-летний пилот-инструктор сымитировал необходимость экстренной посадки, а затем сделал предложение руки и сердца своей 25-летней девушке, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Накал страстей: в Минске проходит восьмой день II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика