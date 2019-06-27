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«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта, центральная и самая посещаемая. Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Андрей Макарук, солист ансамбля «Хорошки»:
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Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точкой притяжения для многих...
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