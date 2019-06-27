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В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Усакино Кличевского района, которая стала местом партизанской славы, 28 июня вспоминали жертв Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К памятнику двум сожжённым деревням Вязень и Селец, разделивших судьбу Хатыни, с цветами приехали земляки погибших, гости из разных регионов страны и России. Почтить тех, чьи имена навсегда останутся в памяти.
Николай Шелконогов, ветеран Великой Отечественной войны (Россия) :
Мария Шалай, ветеран Великой Отечественной войны:
Во время Второй мировой войны кличевские леса были центром белорусских партизан. С их бытом и жизнью в те непростые времена гостей познакомила историческая реконструкция. Точное воссоздание блиндажей, землянок и военные действия перенесли всех присутствующих на 75 лет назад.
Из непроходимых усакинских лесов, опоясанных болотами, партизаны ходили в разведку, на боевые задания вооруженных отрядов самообороны. Немцы не раз пытались захватить этот край, однако все попытки были безрезультатны.
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Новости Беларуси. В деревне Усакино Кличевского района, которая стала местом партизанской славы, 28 июня вспоминали жертв Великой Отечественной, сообщили в...
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