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В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

28.06.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Усакино Кличевского района, которая стала местом партизанской славы, 28 июня вспоминали жертв Великой Отечественной,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

К памятнику двум сожжённым деревням Вязень и Селец, разделивших судьбу Хатыни, с цветами приехали земляки погибших, гости из разных регионов страны и России. Почтить тех, чьи имена навсегда останутся в памяти.

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

Николай Шелконогов, ветеран Великой Отечественной войны (Россия) :
Очень рад и счастлив, что меня приглашают белорусы. Вспомнить есть что, потому что это великая война была, все народы Советского Союза в ней принимали участие. Например, в нашем полку было 37 национальностей.

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

Мария Шалай, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы воевали не зря. Об этом хорошо знают дети, которых мы учили и воспитали. Мы оставили свой след, и он будет им на пользу

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

Во время Второй мировой войны кличевские леса были центром белорусских партизан. С их бытом и жизнью в те непростые времена гостей познакомила историческая реконструкция. Точное воссоздание блиндажей, землянок и военные действия перенесли всех присутствующих на 75 лет назад.

В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

Из непроходимых усакинских лесов, опоясанных болотами, партизаны ходили в разведку, на боевые задания вооруженных отрядов самообороны. Немцы не раз пытались захватить этот край, однако все попытки были безрезультатны.

Люди в материале: Николай Шелконогов, Мария Шалай
 
 
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Новости Беларуси. В деревне Усакино Кличевского района, которая стала местом партизанской славы, 28 июня вспоминали жертв Великой Отечественной,  сообщили в...
 
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