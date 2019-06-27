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Тренер женской сборной Беларуси по велотреку: «У кого не дрогнут нервы, тот и победит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня внимание болельщиков приковано к 8-ми спортивным площадкам II Европейских игр. В эти минуты продолжаются соревнования на велодроме «Минск-Арены». За гонками наблюдает корреспондент СТВ Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Дмитрий Смирнов, тренер женской сборной Беларуси по велотреку:
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Новости Беларуси. 28 июня внимание болельщиков приковано к 8-ми спортивным площадкам II Европейских игр. В эти минуты продолжаются соревнования на велодроме...
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