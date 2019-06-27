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Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки

28.06.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

29 июня – 26-ой лунный день, убывающая Луна в Тельце.

День нервозный, чреват конфликтами – люди могут быть излишне эмоциональными и агрессивными. Постарайтесь меньше общаться, не сплетничайте. В целом, лучше поумерить активность, отдохнуть, поберечь силы.

Отложите, по возможности, поездки на машине – есть угроза ДТП и угонов.

Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки

Очень хорошо думайте над покупками – есть опасность потратить деньги впустую.  

Стоит меньше есть, день опасен отравлениями. Предпочтительны в это время такие продукты: мясные блюда, редис, картошка, зелень, абрикосы и сливы.

Из садово-огородных работ благоприятна только подкормка растений.

Не стоит стричься.

Удачу принесут оранжевый и зелёный цвета одежды.

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29 июня – 26-ой лунный день, убывающая Луна в Тельце. День нервозный, чреват конфликтами – люди могут быть излишне эмоциональными и агрессивными. Постарайтесь...
 
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