Лунный календарь на 29 июня: отложите поездки на машине и покупки

Источник материала: СТВ

29 июня – 26-ой лунный день, убывающая Луна в Тельце.

День нервозный, чреват конфликтами – люди могут быть излишне эмоциональными и агрессивными. Постарайтесь меньше общаться, не сплетничайте. В целом, лучше поумерить активность, отдохнуть, поберечь силы.

Отложите, по возможности, поездки на машине – есть угроза ДТП и угонов.





Очень хорошо думайте над покупками – есть опасность потратить деньги впустую.

Стоит меньше есть, день опасен отравлениями. Предпочтительны в это время такие продукты: мясные блюда, редис, картошка, зелень, абрикосы и сливы.

Из садово-огородных работ благоприятна только подкормка растений.

Не стоит стричься.

Удачу принесут оранжевый и зелёный цвета одежды.