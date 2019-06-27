ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Беларусь поддерживает действия, направленные на возвращение мира на украинской земле и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так в МИД нашей страны прокомментировали передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая несколько часов назад состоялась на территории Национального аэропорта «Минск».









Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. Они не покидали территорию воздушной гавани и в ближайшее время вылетят в Киев.



