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ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск». Комментарий МИД Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Беларусь поддерживает действия, направленные на возвращение мира на украинской земле и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так в МИД нашей страны прокомментировали передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая несколько часов назад состоялась на территории Национального аэропорта «Минск».
Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. Они не покидали территорию воздушной гавани и в ближайшее время вылетят в Киев.
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Новости Украины. Беларусь поддерживает действия, направленные на возвращение мира на украинской земле и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе...
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