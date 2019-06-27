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В Могилёвской области за несколько дней под колёсами поездов погибли 4 человека

28.06.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёвской области за несколько дней на железных дорогах погибли четыре человека.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ночь на 23 июня в Климовичах поезд переехал лежавшую на путях 17-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали, но 24 июня пациентка скончалась.  

24 июня около пяти утра на станции «Бобруйск» под колёсами поезда погибла 43-летняя могилёвчанка. В тот же день в 20 часов 16 минут на перегоне Бобруйск – Мирадино поезд сбил 25-летнюю бобруйчанку. Согласно предварительной информации, женщины вышли на рельсы перед движущимся железнодорожным транспортом.  

25 июня примерно в полдвенадцатого вечера грузовой состав наехал на 27-летнего жителя Мстиславского района. Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Сельчанин получил смертельные травмы.  

Во всех случаях машинисты подавали звуковые сигналы и применяли экстренное торможение, но избежать несчастных случаев не удалось.  

Весной 2019 года в Рогачёве товарный поезд сбил школьницу.  

Девочка умерла в больнице – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В Могилёвской области за несколько дней на железных дорогах погибли четыре человека.   Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ночь на 23...
 
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