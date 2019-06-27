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В Могилёвской области за несколько дней под колёсами поездов погибли 4 человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёвской области за несколько дней на железных дорогах погибли четыре человека.
Как
24 июня около пяти утра на станции «Бобруйск» под колёсами поезда погибла 43-летняя могилёвчанка. В тот же день в 20 часов 16 минут на перегоне Бобруйск – Мирадино поезд сбил 25-летнюю бобруйчанку. Согласно предварительной информации, женщины вышли на рельсы перед движущимся железнодорожным транспортом.
25 июня примерно в полдвенадцатого вечера грузовой состав наехал на 27-летнего жителя Мстиславского района. Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Сельчанин получил смертельные травмы.
Во всех случаях машинисты подавали звуковые сигналы и применяли экстренное торможение, но избежать несчастных случаев не удалось.
Весной 2019 года в Рогачёве товарный поезд сбил школьницу.
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Новости Беларуси. В Могилёвской области за несколько дней на железных дорогах погибли четыре человека. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ночь на 23...
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