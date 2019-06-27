В Беларуси снимают первый инклюзивный сериал

Источник материала: KYKY

В Беларуси снимают первый инклюзивный реалити-сериал «Кто, если не мы»: в нем участвуют активист Саша Авдевич и его друзья – у каждого из них есть инвалидность. На YouTube уже вышла пилотная серия.

Как пишет издание «Вместе!», в рамках сериала планируют выпустить четыре серии, но может, и больше. Ребята разъясняют действующее беларуское законодательство и при помощи ситкома показывают, как решить актуальные проблемы для нашей страны. Авторы выводят людей с инвалидностью в статус героев и даже звезд.

Главная героиня «Кто, если не мы» – «Мисс Мира-2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова. Сценарий первого выпуска подготовил сценарист из Москвы, но его дело продолжит другой, из Беларуси: так легче взаимодействовать. Каждая новая серия затронет конкретную тему. Например, первая посвящена колясочникам, вторая – слабовидящим и незрячим людям.

Тем временем посмотрите, какой получилась стартовая серия проекта:

Фото обложки носит иллюстративный характер, источник: independent.co.uk.