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«Больше с девушками я не встречалась». Серябкина призналась, что у нее был роман с Темниковой
Источник материала: Tut.by
В сети бурно обсуждают
Серябкина в
«Человек по идее должен быть счастлив: прошло шесть лет с тех пор, как мы расстались, сейчас у нее есть все. Но если быть до конца честными, то наши личные отношения были совсем не такими, как она описывает в своих интервью.
Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже на гастролях у нас всегда был один номер на двоих, мы жили вместе. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — рассказала Серябкина. И добавила, что не понимает, чего добивается Темникова своими словами.
«Думаю, самое верное — отдать все эти ее высказывания и интервью юристам, пусть изучат. Это — прямая клевета, на такое можно и в суд подать. Любому терпению настает конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним в своем роде — больше с девушками я не встречалась», — отметила Серябкина.
Напомним, что сейчас Елена Темникова работает в направлении электронной музыки. А уже 7 ноября певица снова
К слову, Макс Фадеев тоже
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В сети бурно обсуждают интервью Елены Темниковой, которое она дала ведущей проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.
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