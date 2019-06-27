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«Больше с девушками я не встречалась». Серябкина призналась, что у нее был роман с Темниковой

28.06.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сети бурно обсуждают интервью Елены Темниковой, которое она дала ведущей проекта «А поговорить?» Ирине Шихман. Девушка призналась, что однажды застала вместе продюсера Максима Фадеева и солистку SEREBRO Ольгу Серябкину. Последняя не оставила интервью без комментариев.

Серябкина в беседе со StarHit признается, что у нее были весьма близкие отношения с Темниковой.


Ольга Серябкина и Елена Темникова. Фото: Instagram

«Человек по идее должен быть счастлив: прошло шесть лет с тех пор, как мы расстались, сейчас у нее есть все. Но если быть до конца честными, то наши личные отношения были совсем не такими, как она описывает в своих интервью.

Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже на гастролях у нас всегда был один номер на двоих, мы жили вместе. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — рассказала Серябкина. И добавила, что не понимает, чего добивается Темникова своими словами.

«Думаю, самое верное — отдать все эти ее высказывания и интервью юристам, пусть изучат. Это — прямая клевета, на такое можно и в суд подать. Любому терпению настает конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним в своем роде — больше с девушками я не встречалась», — отметила Серябкина.

Напомним, что сейчас Елена Темникова работает в направлении электронной музыки. А уже 7 ноября певица снова выступит с большим сольным концертом и презентацией нового альбома в Минске.

Когда: 7 ноября, сбор гостей — 19.00, начало концерта — 20.00.

Где: .

Сколько: первые 100 билетов по специальной цене — 49 рублей. После — до 95 рублей.

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К слову, Макс Фадеев тоже даст концерт осенью в Минске, правда, впервые.

Когда: 12 октября, 19.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: от 55 до 300 рублей.

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Все концерты этого лета — в одном месте
 
Теги: Минск
 
 
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В сети бурно обсуждают интервью Елены Темниковой, которое она дала ведущей проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.
 
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