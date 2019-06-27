Натуральный обмен: Лукашенко подарил Рахмону слуцкий пояс и получил взамен кинжал

Лукашенко подарил Рахмону созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса, а также сувениры II Европейских игр, эксклюзивный набор шоколада и талисман II Европейских игр - лисенка Лесика.





В свою очередь Рахмон подарил Лукашенко национальный таджикский кинжал Ханджар ручной работы, изготовленный с использованием кости оленя, с росписью и гравюрой.





Еще один подарок - картина на холсте, на которой изображен Дворец Навруз. Этот этнокультурный комплекс включен в перечень восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.