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Натуральный обмен: Лукашенко подарил Рахмону слуцкий пояс и получил взамен кинжал

28.06.2019 16:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко и Рахмон после завершения официальных переговоров во Дворце Независимости обменялись подарками
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Лукашенко подарил Рахмону созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса, а также сувениры II Европейских игр, эксклюзивный набор шоколада и талисман II Европейских игр - лисенка Лесика.

В свою очередь Рахмон подарил Лукашенко национальный таджикский кинжал Ханджар ручной работы, изготовленный с использованием кости оленя, с росписью и гравюрой. 

Еще один подарок - картина на холсте, на которой изображен Дворец Навруз. Этот этнокультурный комплекс включен в перечень восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.

 
 
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Лукашенко и Рахмон после завершения официальных переговоров во Дворце Независимости обменялись подарками
 
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