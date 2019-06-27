Правозащитники: Массовые облавы на цыган должны расследоваться

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Международная федерация за права человека (FIDH) и ее членская организация в Беларуси Правозащитный центр «Весна» призывают белорусские власти немедленно прекратить все акты насилия и преследования в отношении общин рома и начать независимое и беспристрастное расследование нарушений прав человека, которые произошли в Могилеве, где 300 человек были произвольно задержаны, в том числе 100 – в рамках спецоперации в прошлом месяце, которая была специально направлена ​​на это этническое меньшинство.





FIDH и Правозащитный центр «Весна» получили информацию из надежных СМИ и от очевидцев, что 16 мая 2019 года власти в Могилеве (Беларусь) организовали массовую облаву против граждан национальности рома. Во время проведения рейдов в ромских общинах Могилева сотрудники правоохранительных органов задержали около 100 человек, в том числе женщин, мужчин и подростков.





По словам очевидцев, аресты сопровождались применением жесткой силой, оскорблениями и запугиванием представителей этого этнического меньшинства. Женщины были вскоре освобождены, а более 50 мужчин были задержаны на три дня. Ни одному из задержанных не было предъявлено обвинений.





Позже стало известно, что против задержанных милицией были возбуждены административные дела по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях ( "мелкое хулиганство"), однако никто из них не был привлечен к ответственности.









Эти обстоятельства подтверждают произвольный характер задержаний, которые основаны исключительно на этнической принадлежности лиц и нарушают соответствующие правила административного и уголовного процесса, а также действующие международные нормы в области прав человека, которые регулируют лишение свободы.





Несмотря на эти грубые нарушения, в минувший вторник представитель прокуратуры Беларуси заявил на пресс-конференции, что "каких-либо незаконных действий или превышения власти не было установлено".





СМИ связывают проведение спецоперации против рома-сообщества с расследованием убийства сотрудника ГАИ, лейтенанта Евгения Потаповича. В первоначальных заявлениях представители следственных органов указывали на возможную причастность граждан рома к похищению и убийству сотрудника милиции. В конце концов, однако, следственные органы пришли к выводу, что сотрудник ГАИ совершил самоубийство.





Облавы были единогласно осуждены белорусскими организациями гражданского общества и рядом высокопоставленных чиновников, в том числе главой Администрации президента Натальей Кочановой, которая извинилась перед ромской общиной за инцидент. Тем не менее, расследование нарушений прав человека, совершенных милицией, было неэффективным.





Дискриминация и этническое профилирование представителей ромского этнического меньшинства являются обычным явлением в Беларуси, несмотря на то, что Конституция страны гарантирует равное право на защиту и равенство перед законом для всех граждан страны, независимо от их этнической и иной принадлежности.





Несмотря на то, что Беларусь предприняла меры по предотвращению дискриминации на основе этнической принадлежности – ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Конвенцию против расовой дискриминации ООН – еще многое предстоит сделать в этом направлении.





В Заключительных наблюдениях Комитета по правам человека ООН по пятому периодическому докладу Беларуси в октябре прошлого года Комитет отметил, что Беларусь должна сделать эффективные меры для решения проблемы дискриминации в отношении рома, борьбы с ненавистью к ним и ликвидации расового профилирования правоохранительными органами, в частности, путем организации обязательного обучения по этим темам.





Беларусь должна активизировать свои усилия, чтобы обеспечить включение детей рома в школьное образование и достижение адекватных образовательных стандартов на равной основе с другими детьми.









Массовые произвольные задержания представителей этнического меньшинства рома свидетельствуют о продолжении негативной практики со стороны белорусских властей в отношении этой уязвимой группы. В связи с этим мы, представители Международной федерации за права человека и ее членской организации в Беларуси Правозащитного центра "Весна" требуем от властей Республики Беларусь:





Провести тщательное расследование всех случаев произвольного задержания граждан, входящих в состав этнического меньшинства рома, проведенных в Могилеве 16 мая 2019 г. в рамках расследования уголовного дела по факту убийства сотрудника ГАИ.





Принять меры по расследованию случаев жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными гражданами.

Обеспечить соответствующие меры по защите прав граждан, нарушенных в результате незаконных действий правоохранительных органов, в том числе право на материальную компенсацию за ущерб.





Принять комплексные меры, направленные на предотвращение этнического профилирования и дискриминации представителей общины рома, и строго выполнять свои международные обязательства в области прав человека.





Минск-Могилев-Париж, 29 июня 2019 г.