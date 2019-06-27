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Бывшая первая ракетка мира и остальные соперницы белорусок на старте Уимблдона

28.06.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны соперницы белорусских теннисисток в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема». Призовой фонд состязаний — 22 876 979 долларов, турнир на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет 1−14 июля.


Фото: Reuters

Самая серьезная соперница досталась Александре Саснович (№ 37 WTA). В первом круге основной сетки она попала на 7-ю ракетку мира румынку Симону Халеп, которая еще совсем недавно возглавляла мировой рейтинг. Лучшим достижением Халеп на Уимблдоне является выход в полуфинал в 2014 году.

Первой ракетке Беларуси Арине Соболенко (№ 10 WTA) досталась словачка Магдалена Рыбарикова (№ 141 WTA).

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (№ 42 WTA) начнет выступление поединком против француженки Ализе Корне (№ 55 WTA).

Белоруске Вере Лапко (№ 105 WTA) предстоит испытание 15-й ракеткой мира китаянкой Ван Цян.

 
 
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Стали известны соперницы белорусских теннисисток в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».
 
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