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Лукашенко поручил компетентным органам "более глубоко" разобраться с аккумуляторным заводом в Бресте – глава АП Кочанова

28.06.2019 17:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг запуска аккумуляторного завода в Бресте, сообщила глава администрации президента Наталья Кочанова.

"На данный момент ситуация (с аккумуляторным заводом – ИФ) пока не урегулирована. С учетом этого компетентным органам поручено более глубоко и детально разобраться с ситуацией. По результатам рассмотрения будут приняты определенные решения", - сказала Кочанова, которую цитирует агентство БелТА.

При этом она отметила, что "изначально эта тема находилась в компетенции местных органов власти, поскольку на их уровне заключался инвестиционный договор".

Между тем, белорусские СМИ в пятницу сообщили о задержании директора компании "ПАК-управление", члена Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктора Лемешевского. "По неофициальной информации, сегодня ночью силовики задержали Лемешевского и некоторых его подчиненных. Что им инкриминируется, пока неизвестно", - сообщил белорусский портал tut.by.

Как сообщалось, в середине июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода  ООО "Айпауэр" в Бресте. Решение принято на основании закона о местном управлении и самоуправлении, а также информации, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ООО "АйПауэр" начало строительство завода аккумуляторных батарей (АКБ) на промплощадке "Аэропорт" в СЭЗ "Брест" в конце 2017 года после разрешения Брестского райисполкома, СЭЗ "Брест" и Госстройнадзора.

Завод АКБ входит в структуру белорусского холдинга 1AK-GROUP, председателем совета директоров которого является Виктор Лемешевский. Подрядчиком строительства выступила китайская "Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация".

Ранее Лемешевский сообщал СМИ, что объект будет финансироваться из нескольких источников: собственные ресурсы учредителей, средства инновационного фонда Брестской области, кредит Банка развития. Инвесторы планировали вложить в строительство $26 млн.

Между тем, жители Бреста неоднократно проводили акции протеста, утверждая, что запуск завода окажет негативное влияние на экологию города и здоровье брестчан.

В начале 2018 года протестующие собрали 37 тыс. подписей и направили их в администрацию президента. В апреле 2018 года правительственная комиссия, работу которой координировало министерство природы и охраны окружающей среды, не выявила нарушений в проекте по строительству завода.

 
Теги: Брест
 
 
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