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Беларусь и Россия могут создать единую систему электронного мониторинга транзита товаров

28.06.2019 17:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Россия на правительственном уровне обсуждают возможность создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием электронных навигационных пломб.

"Это хороший проект, в который вовлечены наши страны, Казахстан. Транзитный грузооборот по линии Китай-Европа постоянно возрастает, и одна из ключевых тем - обеспечить максимально комфортное прохождение грузов как с востока на запад, так и с запада на восток", - сказал первый вице-премьер Александр Турчин на встрече в пятницу в Минске с вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

Вице-премьеров цитирует агентство БелТА.

Российский вице-премьер в свою очередь подчеркнул актуальность эффективной логистики. "Наша задача дать бизнесу, не только белорусскому и российскому, но и нашим партнерам по интеграционному объединению, коллегам из дальнего зарубежья подобного рода продукт. Думаю, мы довольно близки к этому", - сказал Акимов.

В ходе встречи белорусская сторона пояснила, что национальный логистический оператор совместно с Государственным таможенным комитетом разработал систему отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств. В течение одного-двух месяцев должна завершиться разработка белорусских электронных пломб.

Следующим этап проекта является оперативный мониторинг маршрутов следования автомобилей международной перевозки в режиме реального времени.

Белорусская сторона предлагает провести эксперимент по отслеживанию транзитных грузовых перевозок на территории Союзного государства.

Турчин отметил, что "единый подход будет наиболее эффективным и привлекательным для бизнеса, поскольку не предполагает остановок по пути следования для дополнительных контрольных мероприятий".

Акимов подтвердил, что "единая транзитная система позволит ускорить и повысить прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать сокращению издержек при транзите товаров с одновременным сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров по территории ЕАЭС".

 
Теги: Минск
 
 
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