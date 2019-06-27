|
«Серебряный волонтёр» II Европейских игр: «Волонтёры тоже болеют. Даже если они стоят на посту»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезную помощь в дни Европейских игр оказывают волонтеры. Всего в Минске на спортивных стартах задействовано 8 тысяч человек, немало среди них и иностранных помощников. Но то, что среди этой группы есть отдельная почетная категория, именуемая «серебряный волонтер», известно немногим. Кто они и что входит в их обязанности? В студии СТВ – почетный «серебряный волонтер» II Европейских игр и не только – Анатолий Яночкин.
Анатолий Яночкин, волонтер II Европейских игр:
Ирина Мартьянова, СТВ:
Анатолий Яночкин:
«Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх»
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
«Каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка»
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Ирина Мартьянова:
Анатолий Яночкин:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Серьезную помощь в дни Европейских игр оказывают волонтеры. Всего в Минске на спортивных стартах задействовано 8 тысяч человек, немало среди них...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)