«Серебряный волонтёр» II Европейских игр: «Волонтёры тоже болеют. Даже если они стоят на посту»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезную помощь в дни Европейских игр оказывают волонтеры. Всего в Минске на спортивных стартах задействовано 8 тысяч человек, немало среди них и иностранных помощников. Но то, что среди этой группы есть отдельная почетная категория, именуемая «серебряный волонтер», известно немногим. Кто они и что входит в их обязанности? В студии СТВ – почетный «серебряный волонтер» II Европейских игр и не только – Анатолий Яночкин.





Анатолий Яночкин, волонтер II Европейских игр:

Насчет «почетный» я просил вас не говорить, ну есть просто «серебряный волонтер» с большим стажем волонтерства. Ну хорошо.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Я намеренно вас так назвала, думаю, вы имеете право на такой статус. Вы приехали к нам из России, но сами жили в Беларуси. Как так получилось?

Анатолий Яночкин:

Беларусь у меня связана с детством, с рекой Беседью, с рыбалкой. В Минске я никогда и не был. Был два раза пролетом, когда тут менялись рейсы. Один раз ночь тут провел, смотрел, какой же хороший, красивый Минск.

«Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх»





Ирина Мартьянова:

Как находите Минск?

Анатолий Яночкин:

Вообще, я сейчас только увидел, прекрасный город, чистый и такая удивительная архитектура.

Ирина Мартьянова:

Анатолий Иванович, а что заставляет человека в 70 лет повернуть так круто жизнь?

Анатолий Яночкин:

Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх, хотя бы в качестве зрителя. Я не говорю уже о спортсменах. И у меня была такая идея.

«Каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка»





Ирина Мартьянова:

В каких серьезных мероприятиях на данный момент вы уже принимали участие?

Анатолий Яночкин:

У нас каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка. Я начал заполнять уже пятую, это где-то под 120 различных событий.

Ирина Мартьянова:

Что вас вдохновляет на это?

Анатолий Яночкин:

Начнем с того, что я уже давно пенсионер, 10 лет у меня нет постоянной работы.





Ирина Мартьянова:

Это ваша работа сейчас?

Анатолий Яночкин:

Ну да.

Ирина Мартьянова:

Вам же за нее не платят?

Анатолий Яночкин:

Да, не платят.

Ирина Мартьянова:

Вы сюда приехали за свой счет?





Анатолий Яночкин:

Не совсем. Билет я уже собрался брать свой сам, тут наша ассоциация волонтерских центров в Москве и они из каких-то источников нашли деньги и сказали: «Мы объявляем так называемую программу «Мобильности волонтеров».

Ирина Мартьянова:

Когда работаете волонтером, вы можете позволить себе болеть за какую-то команду?

Анатолий Яночкин:

А вы зайдите и посмотрите. Конечно, волонтеры тоже болеют. Даже если он стоит на посту, там выиграл белорусский спортсмен, все хлопают.

Ирина Мартьянова:

А вы болеете за белорусских спортсменов?

Анатолий Яночкин:

Да, конечно.