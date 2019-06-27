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Стало известно, сколько весит танк «Армата»

28.06.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в очередной раз показали боевые машины семейства «Армата». Однако в этот раз создатели нового танка поделились его характеристиками, которые ранее были засекречены. Об этом пишет «Российская газета».


Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Стало известно, что, кроме основного 125-миллиметрового орудия, у Т-14 имеется только один пулемет ПКТМ. Помимо этого, известны и габариты танка Т-14 «Армата»: 10,8 метра в длину, 3,9 метра в ширину и 3,3 метра в высоту. Также впервые указана масса машины: 55 тонн (ранее фигурировали только приблизительные цифры в 48−49 тонн).

Другая машина на базе «Арматы» — тяжелая БМП Т-15, вмещающая 12 военнослужащих, — имеет ту же массу. В этом году ее представили в варианте с 57-мм автоматической пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и управляемыми противотанковыми ракетами «Корнет».

Мощность силовой установки машин на базе «Арматы» составляет 1500 л. с., максимальная скорость — 75−80 км/ч, запас хода — 500 километров.

 
 
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Раньше назывались только приблизительные, и как выяснилось, неправильные цифры.
 
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