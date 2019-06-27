В Минске показали талисман России - кота-ушанку. И у него обнаружилась странная деталь

Источник материала: Tut.by

На Европейских играх в Минске появился талисман сборной России — кот-ушанка от студии Артемия Лебедева. Животное выглядело иначе, чем на макетах дизайнеров, и у него сзади обнаружилась странная деталь — береза. Об этом пишет Medialeaks.

В апреле 2019 года дизайн-студия Артемия Лебедева представила новые талисманы российской сборной. Ими стали медведь-неваляшка и кот в виде шапки-ушанки (или просто кот-ушанка). Изображения с талисманом моментально разошлись на мемы.

Работа: скоро запускаем новый проект

Я: pic.twitter.com/WYPKOOeDKL — Abel Frost (@Lazy_Abel) 18 апреля 2019 г.

Проверить талисманы в деле удалось 21 июня, когда в Минске стартовали II Европейские игры. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 50 стран, в том числе из России. Кот-ушанка располагался в Доме болельщиков российской команды.

Видео с талисманом появилось в телеграм-канале «Мутко против» . Сначала оператор показал вид кота-ушанки спереди. Затем автор видео обошел кота и показал вид сзади. Там он нашел маленький хвост, о котором прежде не знали пользователи соцсетей.

«И это, дорогие друзья, не то, что вы подумали, а это березка. То есть хвостик символизирует, по мнению дизайнера Артемия Лебедева, березку нашу духоскрепную», — прокомментировал оператор.

Это новый талисман-Мельдониевый Песец — TrustNoOne (@TruUkr) 28 июня 2019 г.

Изображения кота-ушанки с новым хвостом подошли для мемов больше прежних.

При этом многих пользователей волновала финансовая сторона вопроса.

Ведь кто-то это принимал, ну и оплачивали из бюджета) Даже не верится. И всем пофиг, ведь прикольно же типа. Капец! — Сергей Иванов (@BSKrupp) 28 июня 2019 г.

Интересно, во сколько миллионов нам обошелся этот… кхм… талисман? — Прекрасная Завтра (@ZombiMarta) 28 июня 2019 г.

Однако нашлись и те, кому кот-ушанка понравился.