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В Минске показали талисман России - кота-ушанку. И у него обнаружилась странная деталь

28.06.2019 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Европейских играх в Минске появился талисман сборной России — кот-ушанка от студии Артемия Лебедева. Животное выглядело иначе, чем на макетах дизайнеров, и у него сзади обнаружилась странная деталь — береза. Об этом пишет Medialeaks.

В апреле 2019 года дизайн-студия Артемия Лебедева представила новые талисманы российской сборной. Ими стали медведь-неваляшка и кот в виде шапки-ушанки (или просто кот-ушанка). Изображения с талисманом моментально разошлись на мемы.

Проверить талисманы в деле удалось 21 июня, когда в Минске стартовали II Европейские игры. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 50 стран, в том числе из России. Кот-ушанка располагался в Доме болельщиков российской команды.

Видео с талисманом появилось в телеграм-канале «Мутко против». Сначала оператор показал вид кота-ушанки спереди. Затем автор видео обошел кота и показал вид сзади. Там он нашел маленький хвост, о котором прежде не знали пользователи соцсетей.

«И это, дорогие друзья, не то, что вы подумали, а это березка. То есть хвостик символизирует, по мнению дизайнера Артемия Лебедева, березку нашу духоскрепную», — прокомментировал оператор.

Изображения кота-ушанки с новым хвостом подошли для мемов больше прежних.

При этом многих пользователей волновала финансовая сторона вопроса.

Однако нашлись и те, кому кот-ушанка понравился.

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