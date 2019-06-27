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Прием граждан
28.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
2 июля в здании Вороновского районного исполнительного комитета (кабинет №33) с 11.00 до 13.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Ивьевскому избирательному округу №54 Александр Иванович Маркевич.
Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-17-17.
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2 июля в здании Вороновского районного исполнительного комитета (кабинет №33) с 11.00 до 13.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального...
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