Тема недели: Беларусь и Таджикистан выходят на стратегическое партнерство

Источник материала: Вороновская газета





Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27-30 июня находится с официальным визитом в Беларуси. Во Дворце Независимости 28 июня состоялись переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидером Таджикистана. Планируется, что кроме официальных мероприятий визита Президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе «Динамо».

Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном — Александр Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и придают им прочность. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Об этом мы только что говорили. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегаций обязаны ее исправить. Негоже при наших таких отношениях иметь еще и падение в товарообороте», — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

Развитие промышленной кооперации

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. «Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость», — заметил Президент.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям. Александр Лукашенко уверен, что жители Душанбе смогли по достоинству оценить белорусские троллейбусы. Однако здесь стороны имеют небольшие разногласия: Таджикистан предлагает снизит стоимость техники, что для белорусского предприятия не очень выгодно. Президент считает, что этот вопрос можно урегулировать. «Это очень важно, это первые шаги. Пускай полторы сотни (троллейбусов. — Прим. БЕЛТА), но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе», — сказал он.

«В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта», — подчеркнул Александр Лукашенко.





Сотрудничество в сельском хозяйстве

Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сельском хозяйстве, включая аграрное образование, считает глава государства. По его мнению, Беларуси и Таджикистану надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

«Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальные для Таджикистана предприятия. Они будут выпускать экологичную, качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, иные страны», — сказал Александр Лукашенко.

Взаимодействие в науке, образовании и культуре

Президент обратил внимание, что за короткий период Беларусь и Таджикистан достигли определенных успехов в научно-технической сфере, дополнительный импульс этому придает деятельность совместной рабочей группы по сотрудничеству в области науки и технологий. Динамично развиваются и отношения в гуманитарной сфере. В настоящее время в белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан, а благодаря созданию пяти совместных факультетов сегодня можно получать белорусское образование и в Таджикистане.

В то же время таджикское руководство хочет расширить сотрудничество с Беларусью в сфере образования. Перспективным для него видится создание в Таджикистане филиалов белорусских вузов, открытие новых совместных факультетов и даже учреждений высшего образования. «Надо помочь заложить основу. Как сказал Эмомали Шарипович, пускай сразу тысяча, полторы тысячи будет студентов, с малого надо начинать. Думаю, надо изучить эту тему и поддержать наших таджикских друзей», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусская сторона также готова обмениваться опытом профессионально-технической подготовки кадров, создания сети необходимых центров, оказывать консультационные услуги в сфере развития образовательных программ.

Особое значение Беларусь придает развитию отношений с Таджикистаном в сфере культуры. «Мы ждем таджикских мастеров культуры и искусства у себя в этом году в рамках дней культуры. Эта уже сложившаяся традиция является важным фактором укрепления дружественных отношений между народами», — заявил глава государства.

«Закономерный результат отношений» — Беларусь и Таджикистан выходят на стратегическое партнерство

Александр Лукашенко отметил, что во время переговоров с таджикским лидером в узком составе стороны убедились в схожести подходов к оценке региональной и глобальной ситуации. Он констатировал, что Минск и Душанбе традиционно поддерживают друг друга на международных площадках, и выразил уверенность, что так будет и впредь.

«По завершении переговоров нам предстоит подписать знаковый документ — Договор о стратегическом партнерстве. Он является закономерным результатом выстраивания дружественных, по-настоящему конструктивных отношений. Его воплощение в жизнь придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что между странами нет закрытых тем для сотрудничества, и отметил полное взаимопонимание с таджикским коллегой. «Если мы договорились — все исполняется в срок. Это подтверждает реализация инициативы по закладке в Беларуси садов белорусско-таджикской дружбы», — сказал он. Первый участок земли, выделенный под сад в Брестской области, уже практически освоен. На подходе закладка второго — в Гомельской области.

Сады станут не только символом крепнущих связей двух государств, но и позволят аграрной отрасли выйти на производство новой, не свойственной Беларуси продукции, отметил глава государства. «Мы сейчас в связи с катастрофическим изменением климата начали искать новые виды продукции, которые производят на юге, в том числе в Таджикистане. Погода позволяет у нас возделывать и производить соответствующую продукции. Думаю, Таджикистан в этом плане нам окажет серьезную поддержку и помощь», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Таджикистан заключили договор о стратегическом партнерстве

«Это исторический момент, это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами», — заявил Президент Беларуси журналистам по итогам переговоров. «В нем мы закрепили качественно новый статус двусторонних отношений и подтвердили намерение активно развивать их во всех областях, представляющих взаимный интерес. Это закономерный результат большого пути, который прошли Беларусь и Таджикистан в выстраивании межгосударственных связей», — добавил он.

Главы государств также поставили подписи под совместным заявлением, в котором стороны подтвердили заинтересованность в развитии всестороннего взаимодействия в долгосрочной перспективе и подчеркнули необходимость углубления межгосударственных отношений.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон констатировали схожесть позиций обеих стран по ключевым вопросам международной политики и заявили о намерении активизировать сотрудничество в рамках международных и региональных организаций. Они также подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, другими вызовами и угрозами.

Стороны в позитивном ключе отметили взаимодействие деловых кругов Беларуси и Таджикистана, а также обратили внимание на наличие значительного потенциала в торгово-экономической сфере, подчеркнув заинтересованность обеих сторон в активизации усилий по созданию эффективных совместных производств, использованию возможностей свободных экономических зон, обеспечению роста объемов двусторонней торговли.

В присутствии президентов представители обоих государств подписали ряд важных документов о сотрудничестве в различных сферах. Соглашения заключены между Министерством информации Беларуси и Министерством культуры Таджикистана, Следственным комитетом нашей страны и Генеральной прокуратурой Таджикистана, торгово-промышленными палатами. Также подписано соглашение о межбанковском сотрудничестве между ОАО «АСБ Беларусбанк» и Государственным сберегательным банком «Амонатбанк».

Между Министерством спорта и туризма Беларуси и Комитетом по делам молодежи и спорта Таджикистана подписана программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2019-2023 годы.

Министерства образования двух государств договорились о взаимодействии в сфере профессионально-технического и среднего специального, профессионального образования. Заключено также соглашение о сотрудничестве между отдельными вузами — Академией управления при Президенте Республики Беларусь и Агентством государственной службы Президента Республики Таджикистан. Подписана исполнительная программа белорусско-таджикского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы.

Соглашение о сотрудничестве по использованию генетических ресурсов растений и животных для получения коммерческих продуктов подписали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства Таджикистана.

Прямая кооперация должна стать движущей силой сотрудничества Беларуси и Таджикистана — Александр Лукашенко

«Прямая кооперация, совместное производство качественных конкурентных товаров должны стать движущей силой дальнейшего развития экономического сотрудничества наших стран», — сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в Таджикистане уже второй год успешно функционирует совместное сборочное производство белорусской сельхозтехники, расширяется перечень выпускаемой продукции. По его словам, этот проект стал отправной точкой для наращивания долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества и в других сферах. «В начале этого года в Душанбе создано первое совместное предприятие по переработке молока. Продукцию будут производить с использованием белорусского сырья и технологий. Есть планы развивать это направление, а также иные проекты в области агрокомплекса», — отметил глава государства.

Развитие эффективного торгово-экономического взаимодействия для Беларуси и Таджикистана остается в числе приоритетных задач. Александр Лукашенко считает, что уровень товарооборота между странами, который в прошлом году составил $37,5 млн, катастрофически не соответствует потенциалу и уровню сотрудничества. «Для его увеличения есть все необходимые предпосылки, — сказал Президент. — Убежден, совместными усилиями мы сможем и должны увеличить двустороннюю торговлю. Это отвечает интересам и Беларуси, и Таджикистана».

По словам главы государства, между странами с каждым годом расширяются гуманитарные контакты. В Беларуси обучаются более пятисот граждан Таджикистана, имеется солидная договорно-правовая база прямого межвузовского взаимодействия, созданы совместные факультеты в пяти белорусских вузах. В прошлом году в Таджикистане с успехом прошли дни культуры и кино Беларуси. В этом году в Минске ждут в гости таджикских мастеров искусств. «Символом дружественных связей между нашими народами станет заложенный весной этого года в Брестской области сад белорусско-таджикской дружбы. Еще один такой проект будет реализован в Гомельской области», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил Эмомали Рахмона за визит в Беларусь в дни проведения II Европейских игр. Глава государства также считает символичным, что визит проходит накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Мы свято храним память о воинах-освободителях, в числе которых были уроженцы Таджикистана», — заявил Президент.

Он убежден, что результаты состоявшихся переговоров откроют новые горизонты для развития всестороннего сотрудничества, а подписанные документы укрепят взаимодействие в различных сферах.

Эмомали Рахмон: отношения Беларуси и Таджикистана имеют тенденцию к поступательному развитию

Об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Таджикистанско-белорусские отношения и сотрудничество являются дружественными и имеют тенденцию к поступательному развитию», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня стороны намерены подписать договор о стратегическом партнерстве, благодаря чему взаимодействие двух стран будет развиваться в новом формате.





«Что касается выполнения наших договоренностей после вашего официального визита в Душанбе (Президент Беларуси посещал Таджикистан с официальным визитом в мае 2018 года. — Прим. БЕЛТА), основное выполняется. Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили (совместные предприятия и сборочные производства в Таджикистане. — Прим. БЕЛТА), успешно работает. Имеется очень хорошая база взаимодействия и перспективы сотрудничества не только двустороннего характера, но и с близлежащими странами региона, такими как Афганистан», — сказал Эмомали Рахмон.

Во время переговоров с Президентом Беларуси в расширенном составе глава Таджикистана в очередной раз подчеркнул, что высоко ценит отношения дружбы и взаимной поддержки, сложившиеся между странами. «Мы придаем особое значение развитию многопланового сотрудничества с Беларусью. У нас сложились тесные отношения взаимного уважения, доверия и поддержки, которыми мы очень дорожим, — продолжил он. — Таджикистан подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, расширять торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные отношения между нашими странами. Мы также будем всячески способствовать расширению прямых связей между регионами наших стран и хозяйствующими субъектами».

Президент Таджикистана поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, радушный прием и гостеприимство, а также поздравил с успешной организацией и проведением II Европейских игр — «колоссального мероприятия мирового масштаба». «Высокая степень их организации наглядно показывает мировому сообществу, что белорусская сторона уделяет особое внимание продвижению олимпийских ценностей и развитию физической культуры и спорта», — подчеркнул он.

«Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов», — резюмировал Эмомали Рахмон.

Эмомали Рахмон: мы заинтересованы в привлечении передовых технологий Беларуси в реальный сектор экономики

«Хочу отметить нашу заинтересованность в расширении производственных и кооперационных связей с белорусскими партнерами и привлечении передовых технологий Беларуси в реальный сектор экономики Таджикистана», — сказал зарубежный лидер.

По его словам, во время переговоров вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере уделялось особое внимание. «Речь шла о развитии долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство, а также о расширении ассортимента товарооборота с учетом потенциала сторон. Углубление связей по этим направлениям, несомненно, стало бы фактором значительного развития наших торгово-экономических отношений», — считает Эмомали Рахмон. Таджикистан, в частности, заинтересован развивать взаимодействие в сфере АПК, налаживать поставки из Беларуси высококачественного семенного картофеля и племенного материала белорусской селекции. «Мы в свою очередь готовы увеличить экспорт своих экологически чистых фруктов и сухофруктов», — продолжил он.

Отдельной темой переговоров стало сотрудничество в области образования. В вузах Беларуси обучаются порядка 1,5 тыс. студентов из Таджикистана, а в ведущих таджикских вузах организована работа совместных факультетов. «Настало время проработать возможность реализации новых совместных таджикско-белорусских образовательных проектов», — убежден Эмомали Рахмон.

«Мы обстоятельно обменялись мнением по всей совокупности интересующих нас вопросов регионального и международного характера. С учетом сложившейся тревожной обстановки на южных границах стран СНГ, в центре нашего внимания были вопросы региональной безопасности, — сказал он. — Обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Высказались за дальнейшие совместные усилия по восстановлению мира и стабильности в Афганистане».

В целом переговоры, по мнению таджикского лидера, прошли в характерной для отношений двух стран атмосфере конструктивизма и полного взаимопонимания. Эмомали Рахмон поздравил Беларусь с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пригласил Александра Лукашенко посетить Таджикистан с официальным визитом.

https://www.belta.by/