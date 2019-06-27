Ветераны войны, власти области, руководители предприятий и молодежь возложили цветы к памятному знаку в комплексе «Гродненская крепость – партизанский лагерь»

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии Дня Независимости ветеранов войны пригласили на прием от имени председателя областного исполнительного комитета.

По традиции последних лет прошел он в памятном для каждого жителя Принеманья месте – в историко-культурном комплексе «Гродненская крепость – партизанский лагерь» недалеко от деревни Коробчицы. Участие во встрече, посвященной 75-летию освобождения Беларуси и Дню Независимости, приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель горисполкома Мечислав Гой, первый секретарь областного комитета БРСМ Павел Михалюк, председатель областного Совета ветеранов Иван Тустов, руководители крупных предприятий области, молодежь. А почетными гостями стали, конечно, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны.





– День Независимости – великий праздник, праздник нашей гордости и мужества. Мы должны помнить и чтить подвиг, который совершил советский народ, отстаивая независимость родины, – отметил Иван Лавринович. – Символично, что праздник объединяет разные поколения – и ветеранов, которым мы адресуем слова признательности, и молодежь, которая свято чтить память о войне и созидает на благо современной Беларуси.











Партизанский лагерь – уникальное место, объединяющее память о всех воинах. Здесь установлен памятный знак «В честь погибших в войнах защитников, отдавших свою жизнь за веру и Отечество» и находится знаменитая Августовская икона Божией Матери. Когда в 1914 году перед битвой под Августовом она явилась солдатам русской армии, в сражении ни один из свидетелей чудесного явления не погиб. С тех пор Августовская икона считается покровительницей воинов. И в память обо всех, кто не вернулся с войны, в благодарность Августовской иконе за тех, кто выстоял и выжил, участники встречи возложили цветы. Каждый – с личной памятью о войне. Ведь Великая Отечественная не обошла ни одну белорусскую семью.













– Сегодня мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны в партизанском лагере. Примечательно, что это место связано не только с Великой Отечественной, но и Первой мировой войной. Поэтому символично, что именно здесь мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто внес свой вклад в Великую Победу, – отметил Виктор Лискович. – Одновременно в области проходит и еще пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Дню Независимости, многие из них объединят все районы области. Например, «Вальс Победы» 3 июля одновременно станцуют 75 пар в каждом райцентре, всего в этой акции примут участие более 3 тысяч танцующих. Сейчас проходят выступления военной агитбригады. Проходят и другие мероприятия с целью отдать дань памяти и уважения нашим воинам-победителям. Это важная традиция, которую в нашей стране чтут и сохраняют. Для меня лично День Независимости – праздник особый. Потому что моя семья также знает, что такое война. Оба деда воевали. Один погиб при взятии Берлина 21 апреля 1945 года. Второй закончил войну под Будапештом, затем воевал на японском фронте и домой вернулся только в январе 1946 года, – поделился Виктор Лискович. – Мы должны понимать, как важно ценить то, что было завоевано огромной ценой, – свободу нашей страны. И передавать это будущим поколениям. Если мы не сделаем этого, потеряем главное: значимость Победы.







Участие в торжественной встрече в партизанском лагере, приняли тридцать ветеранов войны, однако без внимания не остается ни один. 427 ветеранов сегодня живут в Гродненской области. В преддверии Дня Независимости всем им вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», все получили необходимую материальную помощь, прошли медицинское обследование. За ветеранами закреплены волонтеры, социальные работники. Таким образом, что каждый из них окружен заботой и вниманием.





Сами ветераны тоже вспоминают пройденный путь, военное время, друзей, что не вернулись с фронта… И у них, убеленных сединой, проживших долгую жизнь, отстоявших свободу, а затем восстановивших страну, можно поучиться многому. В том числе – жизненному оптимизму.







– Очень больно вспоминать годы войны. Их нельзя забыть и нельзя забывать. Но нужно думать о том, что сейчас делается в стране для ее развития, для молодежи, – говорит Зинаида Тимофеевна Судакова. – Хочется пожелать, чтобы расцветала наша Беларусь, становилась еще лучше, красивее. Чтобы молодежь радовалась жизни и продолжала наши традиции, не забывала тех, кто дал им счастье – мирную жизнь. А то, что было, пусть никогда не повторится.

3 июля в день празднования 75-летия освобождения Беларуси и Дня Независимости по всей стране тысячи орудий будут салютовать в честь значимого события. В партизанском лагере также раздались пушечные выстрелы под громкое и полное жизни троекратное «Ура!» ветеранов – в честь них самих, Победы и 75-ти мирных лет.



















Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/